⁠Revelan la RECETA SECRETA de una de las bebidas más populares: Así puedes hacer tu propio refresco sabor cola

Por décadas el refresco sabor “cola” ha sido uno de los productos más vendidos en todo el mundo, pues su sabor es del gran agrado de millones de consumidores, en especial el de una marca que usa mucho el color rojo… por lo que por años ha tratado de replicar su receta secreta y este 2026 por fin lo lograron.

En las últimas horas se ha hecho viral el video de un creador de contenido conocido como “LabCoatz” quien ha recreado en su canal de YouTube la receta “perfecta” de la Coca-Cola, la cuál describe como “uno de los secretos mejor guardados de la historia reciente”.

¿Cuál es la receta de la Coca Cola?

En el mismo video, el creador de contenido detalló que descifró la receta “con la ayuda de la espectrometría de masas y que creó una réplica químicamente idéntica”, la cuál compartió dentro del contenido.

Receta de coca cola:

Por litro de Cola (VERSIÓN 111):

Agua carbonatada

Azúcar (104 g)

1 ml de solución de sabor A

10 ml de solución de sabor B

SOLUCIÓN DE SABOR A: Diluir 20 - 21 ml de la siguiente mezcla de aceite a 1L usando etanol al 95 %

45,8 ml de aceite de limón

36,5 ml de aceite de lima

8 ml de aceite de árbol de té

4,5 ml de aceite de canela de cassia

2,7 ml de aceite de nuez moscada

1,2 ml de aceite de naranja

0,7 ml de aceite de cilantro

0,6 ml de fenol

SOLUCIÓN DE SABOR B: Diluir los siguientes ingredientes a un volumen de 1L usando agua

320 ml de color caramelo de Shank

175 g de glicerina (se puede usar menos)

45 ml de ácido fosfórico al 85 %

10 ml de vinagre (5% de acidez)

10 ml de extracto de vainilla

8 g de taninos de vino (puede usar más)

9,65 g de cafeína

Es importante tomar en cuenta que la mezcla adecuada y la fermentación importan*

¿Quién es LabCoazt?

Este creador de contenido y divulgador científico se ha enfocado más en plataformas como YouTube, donde en los últimos meses ha ganado popularidad por publicar videos sobre experimentos de química en alimentos y ciencia aplicada.

Este 2026 se ha hecho viral debido a su receta de "Coca-Cola", la cuál en apenas tres días ya acumula más de 3 millones de visitas en YouTube y lo han señalado como uno de los creadores de contenido más populares de la actualidad.

