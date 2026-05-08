Abuelita mexicana sorprende con “army-conchas”, el postre inspirado en BTS y su álbum “Arirang”. Así puedes prepararlas

La fiebre por BTS está llegando a todo México y contagiando cada ámbito posible, incluyendo la cocina. Una abuelita mexicana, quien fascina en redes por su contenido de recetas, creó un postre dedicado a la icónica banda coreana: las "army-conchas".

Abuelita mexicana crea las "army-conchas", inspiradas en BTS

María Angélica López, una creadora de contenido conocida como Abue Angie, está conquistando el corazón de las fans de BTS con una elaboración propia: las "army-conchas". Se trata de un pan dulce, literalmente una concha, pero decorado con referencias al álbum "Arirang".

"Mis nietecitos de BTS ya van a llegar a México, e inspirada en su disco Arirang les hice estas 'army-conchas'", dijo la Abue Angie. Posteriormente dio las instrucciones para prepararlas en casa.

Para preparar la masa se requieren inicialmente los siguientes ingredientes.



2 tazas y media de harina.

Media taza de azúcar.

Una cucharadita de sal.

Cucharada y media de levadura fresca.

Vainilla de Papantla.

Se tienen que mezclar los anteriores ingredientes, luego incorporar media taza de leche y 2 huevos. Hay que amasar y, ya que esté "agarrando forma", incorporar 5 cucharadas de mantequilla. La masa debe reposar hasta doblar su tamaño y luego se hacen las "bolitas" que se convertirán en "army-conchas".

Para la cobertura, necesitas lo siguiente.



Taza y media de harina.

Taza y media de azúcar glass.

Una taza de manteca vegetal.

Se debe amasar hasta que te quede una especie de plastilina, que después se decorará con pintura vegetal en rojo, naranja y negro. Se hacen las formas y se cubre el pan.

Las "army-conchas" se tienen que hornear a 160º C por 20 minutos, y quedan listas. En el video de Abue Angie es posible apreciar cada paso de la elaboración y cómo tiene que ir quedando la masa.

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"Sí tenemos abue army mexa", "qué belleza de abue" y "se ven hermosas y deliciosas", son algunos de los comentarios que el fandom de BTS ha dejado en el perfil de Abue Angie.