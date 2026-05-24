5 botanas con fruta fresca para ver la final Pumas vs Cruz Azul: son fáciles y rápidas de preparar

La final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su momento más esperado con el partido de vuelta entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul. El encuentro que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano se ha convertido en duelo que genera grandes expectativas y como toda gran final merece una reunión con la familia y amigos, así como una buena comida y deliciosa botana con fruta fresca para refrescar los nervios.

A continuación te dejamos 5 ideas de botanas saludables para disfrutar del partido entre Pumas y Cruz Azul sin pasar horas en la cocina.

1- Mango con chilito y limón:

El mango es una de las frutas favoritas de todo mexicano así que es un clásico que no puede faltar en una tarde de partido. Corta cubos de manguito y agrega chamoy, limón y chile en polvo esta combinación es la mejor opción de snack saludable, deliciosa y refrescante, además, puede servirlo en vasos individuales o una charola amplia.

|Pexels

2.- Pepino y jícama preparados:

Una de las opciones más ligeras y rápidas es cortar pepino y jícama, ya sea en bastones o cubos, puedes agregar limón, sal, chilito en polvo y un poco de limón, si quieres cambiar el sabor, puedes agregar solamente aderezo Ranch y acompañarlos con cacahuates.

|Pexels

3.- Sandía enchilada:

La sandía fría combina perfecto con el picante y dulce del chamoy, así que esta es otra opción que conquistará el paladar de tus invitados. Solo corta la sandía en cubos, añade limón, sal, chamoy y chilito en polvo. Si quieres algo más especial, agrega unas gotas de salsa negra.

|Pexels

4.- Brochetas de fruta:

Dale a tu mesa de botanas un divertido acomodo de las botanas por eso puedes crear brochetas con frutas, aquí puedes utilizar uvas, fresas, melón, piña y mango, solo necesitas palitos de brochetas, e insertarles la fruta, tanto el mango, como melón y piña recomendamos hacer cubos pequeños, mientras que la uva y fresa pueden ir completas. Estas brochetas puedes acompañarlas con yogur de sabores o natural, chamoy o chocolate líquido.

|Pexels

5.- Vasos locos de fruta:

Mezcla mango, sandía, pepino, piña y jícama en vasos grandes, puedes agregar gomitas enchiladas o ácidas, cacahuates japones e incluso papas, agrega limón, chamoy y chile en polvo. Esta botana se ha convertido en una de las favoritas para reuniones, fiestas y partidos importantes.