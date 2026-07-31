3 ideas DIY para decorar tu hogar con lonas publicitarias

En las calles nos encontramos con una gran cantidad de lonas cuyas funciones han sido promocionar marcas, eventos, campañas, entre otros. Estos elementos son arrojados como basura cuando cumplen su función por lo que te vamos a contar cómo reciclarlas fácilmente.

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Las lonas están compuestas por un material resistente por lo que son ideales para crear nuevos objetos. De esta manera vas a poder realizar increíbles ideas DIY donde utilizarás piezas resistentes para crear nuevos elementos interesantes.

¿Cómo reciclar las lonas publicitarias?

Bolso o cartera resistente para uso diario

Esta es una de las utilizaciones más populares ya que consiste en utilizar una lona vieja para convertirla en un bolso reutilizable. Así puedes crear una pieza ideal para llevar a tus compras, llevar libros u algún objeto que desees.

Si quieres llevarlo a cabo lo que debes hacer es cortar dos piezas iguales de lona, cose los laterales y agrega asas de tela gruesa, cuero reciclado o una tira resistente. Si tiene algún dibujo puedes usarlo como detalle decorativo.

Este bolso es increíble.|Pinterest

Maceteros modernos para jardín o balcón

Otra de las opciones es realizar unos maceteros originales para tus plantas. Ese material resulta funcional porque soportan la humedad y puede resultar ideal para suplantar las macetas originales.

Para poder llevarla a cabo tienes que cortar una lona en forma circular o rectangular, unir los extremos y crear una estructura flexible que contenga tierra y plantas. Es una buena opción para jardines pequeños o espacios donde necesites verde.

Alfombra protectora para exteriores

Por último, puedes crear una alfombra resistente que se puede colocar en patios, entradas o zonas de trabajo. Al ser un material impermeable puedes proteger el suelo de la humedad, la suciedad y el desgaste.

En este caso lo que tienes que hacer es recortar el material con la forma que deseas y refuerza los bordes para evitar que se deteriore. También puedes combinar diferentes lonas para ir creando patrones o diseños.