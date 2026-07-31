Votaciones en MasterChef 24/7: estos son los platillos a elegir para HOY viernes 31 de julio

La dinámica en MasterChef 24/7 cambia hoy viernes 31 de julio. En la gala anterior, Claudia Lizaldi anunció que el público tendrá el poder de elegir el platillo con el que cada cocinero competirá en la gala de salvación. Los concursante en riesgo de ser eliminados el domingo, deben mostrar sus habilidades y conocimientos para lograr un lugar en el balcón. Esta es la lista de los platos, con proteina y guarniciones, por las que se puede votar.

La lista de los platillos a elegir para cada cocinero de MasterChef 24/7

Como en la mayoría de los retos, los cocineros de MasterChef México 2026 deberán elaborar una preparación completa y las opciones son muy variadas y destacan por sus niveles de complejidad técnica. Solo Claudia y Antrax lograron subir al balcón este jueves, por lo que todos los demás tendrán que buscar su lugar en la salvación para no llegar al temido domingo de eleiminación.

A continuación, te presentamos cuáles son los 10 platillos disponibles para votar y qué reto podrían representar cada uno.



New York, puré de elote, mole negro ligero : es un corte de res con guarniciones específicas. Lo más complicado: lograr un mole equilibrado en sabor y textura sin opacar la carne.

: es un corte de res con guarniciones específicas. Lo más complicado: lograr un mole equilibrado en sabor y textura sin opacar la carne. Arrachera, papas cambray, salsa de chile morita : en este platillo lo más complicado puede ser conseguir el término perfecto de la carne para mantenerla jugosa.

: en este platillo lo más complicado puede ser conseguir el término perfecto de la carne para mantenerla jugosa. Trucha, puré de chícharos, mantequilla de pomelo : en esta preparación de pescaod lo más complicado podría ser cocinar la trucha sin que se reseque o se rompa.

: en esta preparación de pescaod lo más complicado podría ser cocinar la trucha sin que se reseque o se rompa. Mero, puré de plátano macho, recado negro : preparar un recado negro con el punto exacto de tostado y profundidad de sabor podría ser lo más díficil.

: preparar un recado negro con el punto exacto de tostado y profundidad de sabor podría ser lo más díficil. Pollo rostizado, calabaza al grill, crema de epazote : obtener una piel crujiente sin perder la jugosidad del pollo será el reto de este plato.

: obtener una piel crujiente sin perder la jugosidad del pollo será el reto de este plato. Pollo con coliflor rostizada, tahini y yogurt : lo más complicado podría ser equilibrar la acidez del yogurt con el sabor intenso del tahini.

: lo más complicado podría ser equilibrar la acidez del yogurt con el sabor intenso del tahini. Filete de cerdo, puré de camote, pipián verde : lograr un pipián terso y bien emulsionado, sin perder intensidad de sabor, puede ser la parte complicada.

: lograr un pipián terso y bien emulsionado, sin perder intensidad de sabor, puede ser la parte complicada. Costilla de cerdo, ribs de elote, salsa de pasilla : conseguir una costilla suave y caramelizada sin que se seque será el reto para el cocinero.

: conseguir una costilla suave y caramelizada sin que se seque será el reto para el cocinero. Cornish rostizado, verduras baby, salsa de avellana : cocinar la gallina de manera uniforme para que la pechuga no quede seca puede ser la parte díficil del platillo.

: cocinar la gallina de manera uniforme para que la pechuga no quede seca puede ser la parte díficil del platillo. Cordero, chayotes salteados, adobo rojo: alcanzar el punto exacto de cocción del cordero y un adobo con sabores bien integrados, podría ser lo más complicado.

¿Hasta qué hora se puede para votar por el platillo?

Para la gala de este viernes, el platillo con el que los cocineros competirán para permanecer en la competencia una semana más lo elegirá el público. Claudia Lizaldi abrió las votaciones durante la gala de este jueves transmitida por Azteca UNO y, actualmente, el sitio se encuentra activo y listo para recibir la opinión de la audiencia.

Sobre la hora límite para votar por el platillo que quieras ver elaborar a cada cocinero en la gala del Domingo, será la conductora quien anunciará el cierre de las votaciones en la transmisión de este viernes.

Los cocineros de MasterChef 24/7 que están la lista son:



Luis

Daniela

Lancer

Ramahá

Carmen

Flor

Ixdit

Jazmín

Julio

Michelle

Cómo votar por el platillo con el que competirán los cocineros de MasterChef 24/7

Entra a tu navegador web favorito desde tu computadora, celular o tableta; recuerda tener una conexión estable a Internet.

desde tu computadora, celular o tableta; recuerda tener una conexión estable a Internet. Entra al siguiente sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota/

Se desplegará un menú con los cocineros con delantal negro y una lista de platillos.

Sólo puedes votar por un platillo por cocinero.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.