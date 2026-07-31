Esta es la razón por la que te quedas dormido en todos lados menos en tu cama, según la psicología

Hay muchas personas que suelen quedarse dormidas en el sillón o en cualquier parte de la casa menos en la cama. Si bien esto puede parecer un simple descuido pues la psicología tiene una explicación interesante ya que pueden estar asociados a tensiones emocionales más profundas.

De acuerdo con lo que manifiestan los expertos este comportamiento no es aislado, sino que deja en evidencia algunos patrones que se vinculan con la autoexigencia, el estrés o la incapacidad para poder desconectarse de la rutina.

¿Qué significa quedarse dormido en cualquiera parte?

Los expertos en psicología manifiestan que ir hasta la habitación requiere de un estado de alerta constante que no deja que una persona pueda relajarse de la mejor manera. Esto es ocasionado por el estrés acumulado, la soledad o la carga mental que llevan a buscar refugio de manera inconsciente.

Descansar frecuentemente fuera del dormitorio interviene con la higiene del sueño por lo que hay que prestar mucha atención. Así es que ten en cuenta que la falta de condiciones anatómicas y ambientales adecuadas en el sillón interrumpe las fases profundas del descanso, lo que incrementa el cansancio a largo plazo.

Es importante que prestes atención a que este comportamiento sea como consecuencia de un tema psicológico dado a que puedes estar atravesando por una depresión o tener tendencia a la soledad.

"La soledad describe el sentimiento que surge cuando las necesidades emocionales, psicológicas y sociales de una persona en cuanto a relaciones no se satisfacen en el día a día. Una persona puede tener relaciones con otros, pero aun así sentirse sola porque la calidad de esas relaciones no satisface sus necesidades de intimidad y conexión", explican en el sitio de psicología de la Universidad de Cabridge.

Cabe destacar que las personas que se aíslan pueden carecer de amigos o compañeros de trabajo. Ellos suelen sentirse solos, ansiosos o deprimidos y también baja autoestima.

