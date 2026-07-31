KPop Demon Hunters: 3 ideas de peinados para niñas, ideales para el regreso a clases; son divertidos y creativos

El regreso a clases 2026 está muy próximo a comenzar, es por eso que debes pensar absolutamente en todo para que los niños regresen con mucha energía a la escuela. Si estás en busca de nuevos peinados de niñas, mira las siguientes opciones inspiradas en los personajes de la película de KPop Demon Hunters, son muy fáciles de hacer y se ven muy creativos.

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Peinados inspirados en las Guerreras del KPop para este regreso a clases

La tendencia y moda de este 2026 son las KPop Demon Hunters, es por eso que las niñas desean llevar peinados que se asemejen al estilo de Zoey, Rumi y Mira. Sigue leyendo y encuentra los mejores estilos para peinar a tus hijas y sean las más cool en el regreso a la escuela.

Peinado de dos coletas de Mira

Este es uno de los peinados más fáciles de las Guerreras del KPop, se trata de dos medias coletas altas y el toque ideal es dejar dos mechones cayendo por la frente para agregarle estilo, es perfecto para las niñas con cabello lacio.

Peinado de chongos como Zoey de KPop Demon Hunters

Si tu pequeña tiene flequillo no dudes en hacerle este tipo de peinado que le dará el estilo de Zoey, consiste en llevar unos chongos bajos y dos mechones de cabello al frente del rostro. Para que se vea aún mejor, trata de que los chongos estén un poco despeinados.

Peinado de trenza: Rumi KPop Demon Hunters

Si tu hija quiere lucir como una auténtica Guerrera del KPop, hazle un peinado como la protagonista de la película. Para hacerle el peinado de Rumi, solo debes hacer una trenza que empiece desde la parte inferior de la cabeza, pero no debes ajustarla para que se vea con mucho volumen.