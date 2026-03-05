Cómo hacer ceviche de atún con mango: Receta paso a paso con pocos ingredientes para esta cuaresma 2026

Para esta cuaresma 2026 existen miles de recetas deliciosas y fáciles de hacer, pero ninguna como un ceviche de atún con mango, pues no solo es exquisita, sino que lleva muy pocos ingredientes y te tomará tan solo unos minutos para que este lista. Anota los ingredientes y el paso a paso para hacer este ceviche que seguramente querrás repetir.

Ingredientes para ceviche de atún con mango

Estos ingredientes son aproximadamente en porciones para 4 personas.



1 lata grande de atún

1 mango

1 pepino

1 aguacate

1 jitomate

5 ramitas de cilantro

4 limones

Sal

Pimienta (opcional)

2 Chiles serranos (opcional)

¿Cómo se hace el ceviche de atún de lata con mango?

Esta es una de las recetas más sencillas que existen, pues lo único que debes hacer es picar todos los ingredientes en pequeños pedacitos y ponerlos en un recipiente grande. Revuelve y agrega el jugo de 4 limones y sal al gusto. Si gustas puedes agregar pimienta y si te encanta el picante ponle un poco de chile serrano finamente picado.

Te puedes deleitar con este ceviche acompañado con unas tostadas hechas al momento, galletas saladas o galletas horneadas.

Beneficios del ceviche de atún con mango

Este es un platillo con muchos beneficios, pues el atún es rico en proteína por lo que será una fuente de energía y a la vez te ayudará a generar una sensación de saciedad, sumando que cuida el corazón y reduce la inflamación.

En cuanto al mango, es una fruta rica en vitamina C, A y tiene antioxidantes que son buenos para la piel y fortalece el sistema inmunológico.