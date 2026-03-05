Las 2 infusiones más efectivas para mejorar el tránsito intestinal

Nuestro sistema digestivo se ve directamente afectado por los alimentos que consumimos y nuestro estilo de vida, remarcan desde el Instituto Mayo Clinic. Sus gastroenterólogos sugieren “tomar pequeñas medidas para ayudar a que tu sistema digestivo funcione de forma más eficiente, mejorando así tu salud y bienestar general”.

Estos son algunos de los puntos analizados por las personas que sufren de algunas alteraciones en su digestión para saber si necesitan consultar con un médico o si con simples nuevos hábitos o infusiones naturales pueden mejorarlo.

Tránsito intestinal con alteraciones

Desde Mayo Clinic señalan que el tránsito intestinal es el movimiento de los alimentos y heces por el colon, evaluado mediante estudios de marcadores radiopacos o centellografía para medir su velocidad. Sus expertos añaden que un tránsito lento provoca estreñimiento, tratable con alta fibra, hidratación y ejercicio, mientras que alteraciones en la motilidad pueden causar dolor o diarrea.

#vidasana #nutricion #alimentacionsaludable #dieta #doctor #ayuno #comida #proteina #carbohidratos #medicina ♬ sonido original - Doctor Marzetti @doctormarzetti ➕PARA SABER MAS👇👇 Lo mas importante para definir la constipacion no es la frecuencia sino, las características de las heces . Si las heces son duras, petreas, caproicas, etc, aunque las deposiciones sean diarias se lo puede considerar constipacion , en cambio si las heces son de características normales, aunque las deposiciones sean cada 2 o 3 días , y mientras no se acompaña de ninguna otra sintomatiligia, se lo puede considerar normal. Medidas a tener en cuenta para mejorar el tránsito intestinal: 1- Aumentar el consumo de fibras a mas de 25/30 gramos por día, con hojas verdes de todo tipo, legum8nosas, frutas y cereales integrales. 2- Aumentar el consumo de agua a 2 a 3 litros por dia para que haga un efecto arrastre, si se le agrega 6 gramos de sal marina por litro de agua mucho mejor. 3- Disminuir el consumo de alimentos procesados, comida rápida, y aquellos con poca fibra. También es aconsejable limitar el consumo de alcohol, té y alimentos astringentes como la banana verde o la manzana sin piel. También disminuir los lacteos, como pan , quesos, leche, helados, etc. 4- Disminuir el consumo de embutidos y fiambres en general. 5- Es muy importante la correcta combinación de alimentos. Nunca mezclar proteínas con carbohidratos almidonados (papa, batata, arroz y pastas), siempre con verduras crudas o cocidas. Y los hidratos de carbono almidonados siempre combinarlos con verduras cocidas. Y nunca comer frutas de postre , comerlas una hora antes o una después de las comidas. 6- Masticar muy bien los alimentos. 7- Hacer ejercicio. 8- Manejo del estrés porque al estar estresado predomina el sistema nervioso simpático (de lucha) y para mover el intestino necesitamos activar el sistema nervioso parasimpático (de relajación). Para tratar de equilibrar estas dos sistemas existen técnicas como la meditación, mindfulness, respiración consciente, yoga, pilates, etc. #salud

Es en este punto que, además de la recomendación de consultar con un especialista de la salud, cobran protagonismo algunas costumbres como la ingesta de infusiones naturales. Se trata de una de las prácticas más antiguas de la humanidad, advierte la Inteligencia Artificial (IA) que además añada que “no es solo una cuestión de tradición; es una combinación de observación empírica, química natural y, por supuesto, un poco de consuelo psicológico”.

Infusiones para el tránsito intestinal

La aplicación Gemini fue la encargada de analizar diferentes fuentes de información para ofrecer una respuesta concreta relacionada con las infusiones y el tránsito intestinal. “Para mejorar el tránsito intestinal de forma natural, existen dos opciones que destacan por encima del resto debido a sus mecanismos de acción específicos: una actúa como un estimulante suave y la otra como un relajante digestivo”, precisa la IA.

Esta Inteligencia Artificial dio a conocer las bondades que dos infusiones naturales y efectivas ofrecen para nuestro organismo, especialmente para mejorar el tránsito intestinal:

Infusión de Sen (Cassia angustifolia): Es considerada la reina de las infusiones para el estreñimiento ocasional. Contiene compuestos llamados senósidos, que irritan ligeramente el revestimiento del colon para provocar el movimiento intestinal.



Efecto: Laxante estimulante.

Cuándo tomarla: Preferiblemente por la noche, ya que su efecto suele tardar entre 6 y 12 horas.

Nota importante: No debe usarse por más de 7 días seguidos, ya que el intestino podría volverse "perezoso" o dependiente.

Infusión de jengibre: A diferencia del sen, el jengibre no es un laxante agresivo, sino un procinético. Ayuda a acelerar el vaciado gástrico y estimula las contracciones musculares del tracto digestivo (peristaltismo).

