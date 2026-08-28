Cómo preparar una cremosa Gelatina de Nogada casera con leche evaporada y granada: receta

Si hablamos de gastronomía, uno de los platillos más característicos de México es el chile en nogada. En las celebraciones del 15 de septiembre las familias mexicanas degustan esta delicia ya que es un símbolo de las fiestas patrias.

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En esta ocasión te contaremos cómo preparar una deliciosa gelatina de nogada desde la comodidad de tu casa. Este postre cremoso y con mucho sabor puede ser una de tus especialidades.

¿Cómo preparar Gelatina de Nogada?

La nogada tiene un sabor dulce y cremoso que en conjunto con la granada te da un resultado delicioso. El platillo te permite formar los colores de la bandera de México y da como resultado un postre rico.

Ingredientes



1 1/2 tazas de nueces de castilla

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

2 tazas de leche

5 cucharadas de grenetina

1 cucharada de vainilla

190 gramos de queso crema

3 -5 cucharadas de jerez

Canela en polvo 1/2 cucharadita

Granos de granada al gusto

Procedimiento

Lo primero es disolver la grenetina en 1/3 de taza de agua y dejar reposar durante unos minutos para que se hidrate.

El chile en nogada se suele comer de agosto a octubre.|(Especial/Gob.mx)

El siguiente paso es poder calentar la leche a fuego medio-alto y debes retirarla antes de que llegue a su punto de ebullición. Agregas las nueces y deja que repose hasta que se integren los sabores.

Una vez realizado lo anterior tienes que licuar la leche con las nueces, la leche evaporada, la leche condensada, el queso crema, la vainilla, el jerez y 1/2 cucharadita de canela en polvo hasta obtener una preparación homogénea.

Lo siguientes es derretir la grenetina a baño María o en el microondas hasta que quede completamente líquida. Incorporarla poco a poco a la mezcla de leche y nuez mientras continúa el licuado.

Vas a engrasar ligeramente un molde con aceite en aerosol o mantequilla derretida. Distribuir los granos de granada en el fondo y verter encima la preparación.

Este paso es importante ya que debes dejar refrigerar la preparación por al menos cuatro horas o hasta que la gelatina esté completamente cuajada. Decorar al gusto antes de servir.

Así vas a obtener una deliciosa gelatina de nogada que se vincula con las fiestas patrias y es considerada un platillo muy importante de la cultura mexicana.