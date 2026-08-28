Cómo maquillar las entradas de cabello si eres mujer y tienes más de 40 años

Con el paso del tiempo hay rasgos que se comienzan a notar con mayor claridad. Las mujeres de 40 años comienzan a experimentar las entradas de cabello por lo que buscan soluciones para ocultarlas y el maquillaje es un aliado interesante en este caso.

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El secreto es poder trabajar con un acabado mate y difuminado que simule las sombras naturales. Se debe evitar tener texturas pesadas que puedan transferirse con el sudor o que acentúen las líneas de expresión en la frente.

¿Cómo maquillar las entradas de cabello?

Pasando los 40 años la composición de la piel cambia ya que se torna más seca y el cabello puede perder densidad. Así es que se debe hacer una aplicación suave e hidratada en los bordes para poder rejuvenecer.

Los especialistas recomiendan los siguientes productos:

Sombra para el cabello (Hairline Powder): Esta es una opción natural y que puede ser controlada. Para colocarla debes utilizar una brocha tupida o la esponja que viene con el producto. La aplicación consiste en dar pequeños toques sobre el cuero cabelludo procurando comenzar desde donde no hay cabello y con dirección a la frente.

Máscara de pestañas o geles con color: Aquí tenemos una opción ideal para quienes tienen canas en las entradas. Un gel de cejas con color o un retocador de raíces en cepillo contribuyen a cubrir la caña del pelo y dar volumen visual al mismo tiempo.

Spray retocador de raíces: Ideal si buscas rapidez. La aplicación consiste en colocar un cartón o tu mano sobre la frente para proteger la piel y rocía a unos 15 cm de distancia de forma ligera.

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Elige el tono correcto: Es importante que elijas un color que se asemeje al tono de tu raíz actual o puedes optar por un matiz que sea ligeramente más claro en el caso de que tengas el cabello muy oscuro. Se debe evitar que parezca artificial.

Mantén la línea irregular: Ten en cuenta que la línea de nacimiento del cabello nunca es perfectamente recta. Los especialistas recomiendan maquillar imitando pequeñas entradas y salidas naturales para que pase desapercibido.

Cuidado con las texturas grasas: No utilices lápices de ojos cremosos o ceras pesadas en la zona de la frente debido a que con el calor de la piel se pueden correr y manchar el rostro.

Fijación final: El último consejo es aplicar un toque ligero de laca para el cabello y spray fijador de maquillaje para poder sellar el producto.