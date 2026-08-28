¿Por qué ponerle canela en polvo a tu shampoo podría cambiar la salud de tu cuero cabelludo?

La búsqueda de una melena larga, fuerte y con un brillo espectacular ha llevado a muchas personas a experimentar con innumerables tratamientos comerciales sin conocer que no es el shampoo de la marca más cara el que ayuda, sino aquel al que se le coloca un ingrediente de cocina milenario: canela en polvo.

Esta especia sirve para frenar la caída del cabello y también para acelerar su crecimiento gracias a su potente acción sobre el sistema circulatorio y celular de la piel de la cabeza. No es solo algo aromático o para postres, ya que contiene aceites esenciales cargados de antioxidantes y compuestos antisépticos.

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¿Cómo actúa la canela en tu raíz?

Según investigaciones, la canela posee compuestos que provocan una sutil vasodilatación local al entrar en contacto con la piel. Esto activa el flujo sanguíneo, permitiendo que el oxígeno y los nutrientes de tu dieta lleguen con mayor rapidez y abundancia a la raíz de cada hebra.

Los aceites de canela son ricos en un agente natural que combate bacterias y hongos microscópicos, como los responsables de la caspa. Así previene la asfixia folicular y la caída del cabello.

Puedes agregar canela en polvo a tu shampoo de la siguiente forma para detener la caída del cabello|Pexels: Pixabay

Algunos de los beneficios de colocarle canela en polvo a tu shampoo son los siguientes tres cambios drásticos que se presentan a partir de las 3 semanas del tratamiento.

Crecimiento acelerado

Corta la fase de reposo del folículo y el cabello nuevo brota con mayor velocidad y fuerza.

Volumen y cuerpo

Limpiar el cabello con canela ayuda a que tu melena adquiera un levantamiento natural desde la raíz, eliminando el aspecto aplastado o fino.

La canela en polvo tiene múltiples beneficios para detener la caída del cabello|Pexels: Elang Gumilang

Reflejos brillantes

Los pigmentos naturales de la canela y su acidez ayudan a aclarar el cabello naturalmente de manera muy sutil, aportando hermosos destellos dorados y cobrizos a las melenas castañas y claras bajo la luz del sol.

Por cada botella de 250 mililitros de shampo se recomienda agregar una cucharada cafetera rasa de canela en polvo de buena calidad o introducir dos varitas enteras y dejar que reposen dentro del envase durante 3 días, antes de comenzar a usar.

