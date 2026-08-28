3 perfumes para regalar a las abuelitas modernas

Los perfumes son un gran complemento para los outfits y en el mercado podemos encontrar una gran cantidad de alternativas. Sin embargo, cuando hablamos de abuelitas pues muchos creen que no pueden usar las fragancias en tendencias, pero la edad no quita el glamour.

“Sin nadie a mi lado": Así se siente Lancer tras la salida de Michelle de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Hoy es el Día del Abuelo por lo que puedes regalar una fragancia deliciosa para una abuelita moderna que le gusta sentirse bonita, arreglarse y oler de la mejor manera. Obsequia elegancia, personalidad y esencia para hacer sentir a esa persona única.

¿Qué perfumes regalar a una abuela moderna?

Entre los perfumes que se destacan para regalar a una abuela moderna en su día, nos encontramos con estas increíbles opciones:

La Vie Est Belle de Lancôme

Este es un clásico de la perfumería ya que es una fragancia femenina y dulce que ha trascendido entre las generaciones. Es una buena opción para una abuelita romántica, elegante y que disfruta de los aromas cálidos y envolventes.

Si quieres comprarlo pues ten en cuenta que su precio aproximado en México es de $1,980 a $4,550 pesos, dependiendo de la presentación y tamaño.

Este perfume es delicioso.|Pinterest

Coco Mademoiselle de Chanel

Aquí tenemos una fragancia más sofisticada que no falla nunca. Es un perfume que brinda frescura, sensualidad y elegancia por lo que se recomienda para mujeres que buscan un perfume refinado, pero nada anticuado.

En cuanto al valor de este perfume en una presentación de 100 ml, es de aproximadamente $3,290 pesos.

Good Girl de Carolina Herrera

Por último, tenemos una alternativa con mucha personalidad para regalar a una abuelita. Ofrece un aroma femenino y llamativo. Su presentación en un frasco en forma de zapatilla convierte a este perfume en un regalo que también luce espectacular sobre el tocador.

Este perfume es un acierto.|Pinterest

La compra de este producto conlleva un valor de $2,880 a $4,795 pesos, según la presentación.