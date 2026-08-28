Erich Fromm, psicólogo alemán: “Vivir es nacer a cada instante”

La psicología es el estudio de la psyché, un término de origen griego que puede traducirse como “alma humana” y antiguamente designaba la fuerza vital de un individuo que estaba unida a su cuerpo, según describe la Universidad de Palermo (Argentina).

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La mente humana es el objeto de estudio principal de la psicología, aunque este abarca diferentes subtemas entre los que podemos destacar el comportamiento, los sentimientos y la personalidad. Distintos expertos se han expresado sobre estos temas a través de investigaciones y experimentos que han nutrido a la disciplina durante años.

¿Quién fue Erich Fromm?

En este marco, uno de los profesionales que destacamos en esta oportunidad es Erich Fromm (1900–1980) un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista germano-estadounidense. Este profesional es considerado uno de los principales referentes del neopsicoanálisis y de la teoría crítica asociada a la Escuela de Fráncfort, según diferentes reseñas bibliográficas.

@innconsciente ¿Salud mental o complicidad? 🧠 Erich Fromm En entrevista en 1960, el psicoanalista alemán habla sobre cómo el cuidado a la salud mental puede ser utilizado como herramienta de dominación. ¿Qué opinas de lo que dice? 👁️ Te leemos en los comentarios ♬ original sound - InnConsciente

Erich Fromm revolucionó la psicología al integrar el psicoanálisis freudiano con la sociología, sosteniendo que la personalidad y las neurosis no dependen solo de impulsos biológicos, sino del contexto socioeconómico y cultural. Al respecto, podemos remarcar que su aporte fundamental fue el concepto del "miedo a la libertad", donde explica cómo la alienación y la angustia de la sociedad moderna llevan al individuo a refugiarse en el conformismo o el autoritarismo.

Erich Fromm y una frase para pensar

Dentro de todo el trabajo elaborado por Erich Fromm pueden destacarse premisas que nos llevan a la reflexión. “Vivir es nacer a cada instante” es una de sus frases más destacadas y con la que concibe la existencia humana no como un estado estático o una condición dada al salir del vientre materno, sino como un proceso dinámico de continuo desarrollo e iluminación personal.

Esta frase de Erich Fromm condensa su visión humanista: nacer plenamente implica liberarse progresivamente de las ataduras del miedo, la conformidad e inercias pasadas para asumir la propia libertad e identidad. En la actualidad, es una premisa que puede aplicarse como un antídoto activo frente al piloto automático y la alienación digital, invitándonos a ejercer la presencia plena en la toma de decisiones.