Cómo preparar tamales de zarzamora con queso; paso a paso de la receta más fácil y deliciosa

Estamos en la temporada exacta para deleitarnos con tamales de todos los sabores, pero si te gusta lo diferente, esta receta de tamales dulces son para ti, ya que son rellenos de mermelada de zarzamora y queso crema, lo cual sube el nivel de sabor.

Te decimos desde los ingredientes y el paso a paso de una receta muy sencilla para que puedas hacer este tipo de tamales desde tu casa para y con toda la familia.

Te puede interesar: 4 recetas de postres asiáticos que son fáciles de hacer y saben deliciosos

Ingredientes para tamales de zarzamora con queso

Estos ingredientes son los ideales para hacer aproximadamente 15 tamales de zarzamora con queso



250 gramos de mermelada de zarzamora

300 gramos de queso crema

15 Hojas para tamal

1 Kg de harina para tamales

450 gramos de manteca

1 taza de leche condensada

1 taza de leche

150 gramos de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1 taza de agua

1 cucharada de sal

Receta: Tamales de zarzamora con queso

1. Suaviza las hojas de tamal: Deja las hojas remojando en abundante agua por aproximadamente media hora.

2. Bate la manteca por 10 minutos hasta que esponje.

3. Agrega a la manteca la harina para tamales, azúcar, leche condensada, polvo para hornear, sal y bate hasta que quede una mezcla homogénea.

4. Agrega una taza de agua y una de leche y sigue batiendo hasta que la mezcla quede más suave.

5. Hora de envolver: En cada hoja de tamal agrega 2 cucharadas de masa y agrega un poco de mermelada y queso crema, el cual sugerimos se encuentre frío y en cuadros para ponerlos fácilmente en la masa.

6. Coloca los tamales dentro de una vaporera con agua en el fondo. Asegurate de que los tamales no toquen el agua y que queden totalmente parados para que no se derramen.

7. Cocina al vapor durante una hora o hasta que puedas ver una masa firme y esponjosa.