La ensalada de manzana navideña se ha convertido en uno de los postres más populares para la cena de Navidad. Sin embargo, aunque contiene fruta, hay ingredientes que pueden hacer que deje de ser saludable; todo depende de cómo se prepare.

De acuerdo con la base de datos de la Inteligencia Artificial (IA), comer ensalada de manzana puede tener beneficios para la salud del cuerpo, entre ellos la mejora de la digestión por su alto contenido en fibra. También ayuda a controlar el colesterol y favorece la sensación de saciedad. Asimismo, señala que es rica en antioxidantes y contribuye a la salud cardiovascular.

No obstante, un problema que pocos toman en cuenta es cuando la ensalada se prepara con crema, leche condensada o azúcar refinada en exceso.

La manzana aporta mucha fibra, especialmente en la cáscara.|(ESPECIAL/CANVA)

Pero, ¿qué tan sano es realmente comer ensalada de manzana? Esto dicen los expertos.

La ensalada de manzana puede ser realmente saludable. De acuerdo con la Universidad de Nebraska-Lincoln, una porción de este postre navideño aporta vitamina C, potasio, ácido fólico y fibra dietética. No obstante, su receta incluye apio, un ingrediente distinto a la preparación tradicional. En total, se consumen alrededor de 100 calorías, 0.5 gramos de grasa total y 25 mg de sodio, apuntan.

En ese sentido, El Universal invita a medir las porciones de ensalada por persona y a mantener una dieta equilibrada. Además, recomienda no olvidar la importancia de hacer ejercicio.

Disdruta de manera saludable la cena navideña.|(ESPECIAL/CANVA)

Qué ingredientes lleva la ensalada de manzana navideña saludable

La ensalada de manzana navideña se prepara con los siguientes ingredientes, según el Diccionario Larousse de la Cocina; sin embargo, al evitar productos azucarados y con grasas saturadas, la receta quedaría de la siguiente manera:

2 manzanas (con cáscara)

½ taza de yogur griego natural sin azúcar

1 cucharada de nuez o almendra picada

1 cucharada de pasas o arándanos secos (opcional)

Canela al gusto

Un chorrito de limón (para evitar la oxidación)

Prepararla es muy sencillo: solo debes lavar bien la fruta, cortarla en cubos con todo y cáscara, mezclarla con el yogur griego, agregar las nueces y semillas, e integrar. Deja refrigerar por unos 15 minutos y listo.