Fiestas patrias: aprende a preparar chile en nogada saludable

Las celebraciones patrias de septiembre son el momento perfecto para disfrutar de la gastronomía de México, y el chile en nogada es uno de los platillos más esperados. Sin embargo, su versión tradicional suele ser bastante calórica, por lo que encontrar una alternativa más ligera se convierte en la opción ideal para quienes cuidan su alimentación sin querer perderse en el sabor de la temporada.

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Esta propuesta conserva la viscosidad del platillo al sustituir ciertos ingredientes por opciones bajas en grasas, como la pechuga de pollo molida, yogur griego natural y queso panela. Con unos sencillos pasos podrás preparar una cena patria deliciosa, balanceada y perfecta para celebrar este 15 de septiembre sin culpas.

¿Cómo preparara chile en nogada saludable?

Para preparar una versión saludable y baja en calorías del tradicional chile en nogada, el secreto está en sustituir algunos ingredientes por opciones más ligeras sin perder su esencia tricolor. Esta alternativa permite disfrutar plenamente de las fiestas patrias sin descuidar la alimentación.

La elaboración comienza asando cuatro chiles poblanos hasta que la piel se queme ligeramente, para luego dejarlos sudar en una bolsa, pelarlos y desvenarlos. Para el relleno saludable, sofríe cebolla y ajo con un poco de aceite de oliva y se agrega pechuga de pollo molida en lugar de carne de res o cerdo. Finalmente, se integran cubos de manzana, pera y durazno, sazonando con sal, pimienta y canela antes de rellenar los chiles.

Por su parte, la nogada adquiere una textura cremosa y ligera al licuar nuez de Castilla limpia con yogur griego natural sin azúcar, queso panelo bajo en grasa, leche descremada y una pizca de canela. Para terminar el platillo, los chiles rellenos se bañan generosamente con esta salsa proteica y se decoran con abundantes granos de granola roja y perejil fresco picado.