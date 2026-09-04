5 ideas de etiquetas para lápices de Paw Patrol gratis, para identificar los útiles escolares con ayuda de Chase, Marshall y Skye

Personalizar los útiles escolares de tus hijos no es solo un buen método para identificarlos sino también puede ser una gran motivación para la rutina diaria. A continuación te compartimos algunas ideas de etiquetas para lápices de Paw Patrol, que pueden ayudarte con ese propósito. Si tu hijo es fan de Chase, Marshall o Rubble, le van a encantar.

Las siguientes plantillas son gratuitas para descargar e imprimir. Puedes añadirles los datos a mano o editarlas antes de tenerlas impresas y utilizarlas en lápices, plumas y colores. También tienes la opción de tenerlas en hojas convencionales o en papel adhesivo.

5 ideas de etiquetas para lápices de Paw Patrol

1. Etiquetas variadas

La primera opción de nuestra lista es una plantilla de etiquetas para lápices con diferentes personajes de la Patrulla de Cachorros y con imágenes variadas. Algunas tienen la imagen de uno de los perritos en solitario, mientras otras presentan el logo del equipo o a todo el elenco junto. Tienen espacio en blanco para escribir el nombre del alumno o el grupo.

Esta plantilla te permite editar el espacio en blanco con el nombre de tu hijo, y tiene diseños por personaje para que la identificación de los útiles sea más sencilla. Están Ryder, Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky, Zuma y Everest.

3. Con diseño de huesito

En esta plantilla de etiquetas para lápices de Paw Patrol, puedes aprovechar el dibujo del huesito para anotar ahí un dato como el primer nombre del alumno. Alrededor presenta algunos de los personajes más populares.

4. Etiquetas para lápices de Paw Patrol con diseño uniforme

Si prefieres mantener un orden y uniformidad en la decoración de los útiles escolares, te puede gustar más esta plantilla donde el diseño es idéntico; aun así, presenta a varios personajes en miniatura.

5. Con el escudo de la Patrulla de Cachorros

Esta es otra de las imágenes más representativas de la exitosísima serie infantil, y puedes replicarla para imprimir en formato de etiquetas pequeñas para los lápices. De nuevo, tiene un dibujo de huesito donde puedes escribir el nombre.

