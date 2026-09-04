Estas fueron las primeras palabras de Luis de Llano tras ser liberado

Luis de Llano quedó en libertad el jueves 3 de septiembre de 2026, tras pasar casi 24 horas bajo arresto administrativo, en medio de un zafarrancho entre la prensa que estaba a las fueras del "Torito".

Y es que a la saluda del productor un dispositivo de al menos 40 policías lo resguardó para que no tuviera contacto con la prensa, incluso empujaron a camarógrafos y reporteros, lo cual desató una guerra de dimes y diretes.

¡Tercer Juego del Tiempo! Llegan seis atletas invitados a Exatlón México Décima Temporada para unirse a los equipos

¿Por qué fue detenido Luis de Llano?

El productor fue detenido debido a dos órdenes de arresto por desacato e incumplimiento de la sentencia por daño moral impuesta en el caso de la cantante Sasha Sokol. La resolución judicial le exigía ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hablar de la artista y pagar una indemnización por el abuso cometido cuando ella era menor de edad.

¿Qué dijo Luis de Llano tras salir de la cárcel?

Tras cumplir su arresto en el Centro de Sanciones Administrativas "San Fernando" (conocido como "Torito"), De Llano abandonó las instalaciones declarando estar "muy cansado" y afirmando que existe una "persecución" en su contra.

Alrededor de las 6:07 de la tarde, salió Luis de Llano custodiado por más de veinte elementos de la policía, tras permanecer 24 horas detenido por incumplir la sentencia por desacato interpuesta por la suprema corte de justicia tras el fallo a favor de Sasha Sokol.

El productor,… pic.twitter.com/IIGvM5Sdwl — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 4, 2026

En tanto, sus hijos habían enfatizado que la detención había sido arbitraria. Luis David señaló que "no había una razón" de peso o violenta para proceder así.

Por su parte, Francisco de Llano fue contundente: "Yo me dedico a apoyarlo y a darle amor": Mencionó que la postura de la familia es mantenerse al margen de los detalles legales pesados.

¿Cómo reaccionó Sasha Sokol a la liberación de Luis de Llano?

Por su parte, la defensa de Sasha Sokol advirtió que si el productor continúa ignorando las medidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría incurrir en un delito penal castigado con hasta cinco años de prisión.

Aclaró que si persiste en el desacato tras agotar las amonestaciones y multas económicas, el caso se turnará al Ministerio Público para abrir un proceso penal formal por desacato a mandatos judiciales.