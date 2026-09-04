Conoce los diseños de pérgolas elegantes que puedes tener en tu roof garden y que son considerados como un lujo urbano si lo sabes aprovechar al máximo durante todo el año.

En el diseño de exteriores actual, las pérgolas han dejado de ser un simple elemento de protección solar para convertirse en la pieza arquitectónica central que define la estética de una terraza.

Una pérgola bien integrada no solo protege tu mobiliario de la intemperie, sino que delimita los espacios ceando sofisticadas salas de estar o comedores al aire libre.

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5 diseños de pérgolas elegantes que aportan estilo a tu roof garden

Pérgolas bioclimáticas de aluminio con lamas orientables

Es la opción vanguardista por excelencia para los amantes de la tecnología y el diseño minimalista. Estas estructuras de aluminio de alta resistencia cuentan con un techo de lamas motorizadas que se pueden abrir o cerrar según el clima.

Pérgolas bioclimáticas de aluminio con lamas orientables|Pinterest

Pérgolas de madera con líneas rectas

Para quienes buscan calidez sin perder la elegancia moderna, las pérgolas de madera de ingeniería con cortes limpios y geométricos son la opción ideal.

Pérgolas de madera con líneas rectas|Pinterest

Pérgolas de estilo industrial con perfiles de acero negro

Inspiradas en los lofts neoyorquinos, estas estructuras utilizan perfiles de acero o hierro texturizado en color negro mate. Son perfectas para roof gardens con vistas urbanas e industriales.

Pérgolas de estilo industrial con perfiles de acero negro|Pinterest

Pérgolas voladas o en voladizo

Si tu roof garden tiene dimensiones reducidas o buscas una vista panorámica completamente limpia de obstáculos visuales, este diseño es el ganador.

Pérgolas voladas o en voladizo|Pinterest

Pérgolas mixtas de herrería con entramado de bambú

Este diseño combina la rigidez de una estructura perimetral metálica con la textura orgánica de un entramado superior de listones de madera delgados o cañas de bambú fino.

Pérgolas mixtas de herrería con entramado de bambú|Pinterest

¿Cuáles son las ventajas de las pérgolas?

Colocar estos diseños de pérgolas elegantes en tu hogar tiene múltiples ventajas, dentro de las más importantes se encuentran la revalorización de la propiedad, el control climático y protección, la optimización del espacio, así como la funcionalidad y que brindan una mejor estética y privacidad.

Los diseños pueden ser completamente personalizados y sirven como el lienzo perfecto para instalar iluminación LED empotrada, ventiladores de techo, pantallas o sistemas de sonido que estén ocultos.

