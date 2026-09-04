Cómo tejer bolsas de crochet de granny ideales para complementar tus outfits este otoño

Durante la llegada de otoño de este 2026 la moda se reinventa y los bolsos vuelven a ser protagonistas y para la tendencia de esta temporada es la excusa perfecta para sacar las prendas más acogedoras del closet y combinarlas con accesorios que hagan la diferencia

Entre las tendencias que continúan conquistando los looks está el crochet, especialmente las clásicas bolsas hechas con granny squares ya que combinan con jeans, vestidos, faldas o abrigos.

¿Cómo tejer una bolsa crochet de granny?

Para comenzar puedes utilizar estambre de algodón o una mezcla de algodón, dependiendo de qué tan estructurada quieras la bolsa. También necesitarás un crochet adecuado para el grosor del hilo, aguja lanera, tijeras y, si quieres darle mayor resistencia, un forro de tela.

Para un diseño otoñal puedes apostar por tonos como café, beige, terracota, mostaza, verde olivo, vino o naranja quemado, aunque también puedes incorporar colores contrastantes para conseguir una bolsa más divertida como los azules, amarillos, rosas e incluso rojos.

5 ideas de bolsos granny para utilizar en otoño

1.- Bolsa clásica de granny con square: Es una de las opciones más sencillas para comenzar. Teje varios cuadrados del mismo tamaño y utiliza dos piezas grandes como frente y espalda. Después, únelos por los costados y la parte inferior y agrega asas tejidas

2.- Bolsa tipo tote multicolor: Si buscas una pieza que sea protagonista del outfit, crea una tote con granny squares de diferentes colores.

3.- MIni bolsa granny: Para quienes prefieren llevar solamente lo indispensable, una mini bolsa puede ser la alternativa perfecta. Reduce el número de cuadrados y agrega una correa larga para utilizarla como bolsa cruzada.

4.- Bolsa granny y flores: Los granny squares con flores son ideales si quieres darle un toque más romántico puedes utilizar un fondo neutro, como crema o café, y dejar que las flores tengan colores más llamativos.

5.- Granny square con diseño de rombos: Apuesta por cuadrados que formen patrones geométricos. Alternar tonos claros y oscuros puede crear un efecto de rombos que haga que la bolsa luzca mucho más elaborada.