Paso a paso: cómo hacer unas tortillas mexicanas para Fiestas Patrias con solo 5 ingredientes

El mes de septiembre es muy especial para los mexicanos, y es que no sólo marcará el comienzo del otoño, sino que se celebra una fecha muy importante como la del 15 de septiembre y que tiene que ver con la celebración del Grito de la Independencia o Fiestas Patrias. Por este motivo, es que se llevarán a cabo diversos festejos en todo el país y en donde habrá comidas típicas que muchas familias elaborarán, como es el caso de unas ricas tortillas mexicanas que no puedes dejar pasar.

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Las Fiestas Patrias se celebran cada 15 de septiembre en México para conmemorar el llamado que hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para luchar contra el dominio español, por lo que se realizarán festejos durante esos días en todo el país, con música en vivo, con comidas típicas, con baile, y es algo que ninguna familia se quiere perder.

Entre las preparaciones típicas para el 15 de septiembre, se encuentran las tortillas, que se caracterizan por ser un pan fino, circular, sin levadura, hecho a base de maíz y que suele consumirse como base de otros alimentos. En esta ocasión, te compartiremos la receta para que hagas unas tortillas inspiradas en la bandera de México y que le encantará a toda la familia.

Ingredientes

Para la base:



3 tazas de harina de maíz nixtamalizado

Agua tibia

1 pizca de sal a gusto

1 taza de hojas de espinaca frescas y ¼ de taza de agua para el color verde

4 chiles guajillo desvenados, masa de betabel sin semillas e hidratados con agua caliente, ¼ taza de agua de cocción de los chiles para el color rojo

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