⁠¿Por qué la búsqueda “diarrea explosiva” repuntó en Google México y qué significa?

Recientemente ha llamado la atención que, dentro de Google México, la búsqueda de "diarrea explosiva" ha presentado un importante repunte, generando diversas dudas entre los internautas sobre qué es lo que representa este tema de salud.

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¿Por qué los mexicanos están buscando el término "diarrea explosiva"?

De acuerdo con lo que se ha señalado, el aumento en la búsqueda de la palabra "diarrea explosiva" se debe a una alerta reciente de la Secretaría de Salud en los Estados Unidos, tras reportarse un brote masivo de ciclosporiasis (una infección parasitaria que causa diarrea explosiva), la cual hasta ahora ha afectado a por lo menos 1, 600 personas confirmadas, además de otros miles bajo investigación.

Es debido a esta situación que en México se ha registrado un fuerte aumento dentro de la búsqueda de esta palabra dentro de buscadores como Google, como medida preventiva debido al gran volumen de turismo durante esta temporada vacacional.

“Diarrea explosiva” dispara las búsquedas en Google México|Imagen generada con IA por Canva

Debido a esta situación, el gobierno de México emitió un aviso a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) para orientar a los viajeros. Aunque el parásito (Cyclospora cayetanensis) es endémico de México, los expertos urgen a no bajar la guardia.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La medicina señala que la ciclosporiasis es una infección causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, el cual se puede contraer al ingerir agua o alimentos contaminados. El parásito se puede encontrar dentro de frutas frescas, verduras de hoja verde, agua, entre otros, y puede provocar diarrea severa, calambres y fatiga.