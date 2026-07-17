ABUCHEAN a Cazzu en concierto luego de burlarse de la eliminación de México en el Mundial 2026

Nos encontramos en uno de los momentos clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que está a tan solo unos días de llegar a su final pues la clausura del torneo será el próximo domingo 19 de julio. Sin embargo, México no logró avanzar a la final, es por eso que recientemente algunos usuarios de las redes han aprovechado esta situación para revivir uno de los momentos más tensos de Cazzu, pues la artista, originaria de la selección que se enfrentará contra España en la final del torneo más importante del mundo, fue abucheada en uno de sus conciertos en donde hace un comentario sobre la derrota de México.

Cazzu hace fuerte comentario sobre la derrota de México en el Mundial

A través de redes sociales se ha viralizado un video en el que la cantante Cazzu realiza un comentario sobre la derrota de México en el mundial, en el clip se observa a la intérprete de “Mucha data” decir “¿Están tristes porque perdieron, no?” y segundos después comienza a hacer abucheada por el público. Sin embargo, en las imágenes se puede ver que la cantante luce un aspecto físico y de estilo distinto al que actualmente tiene por lo que muchas personas aseguran que se trata de un video que no es actual sino que podría ser de 2022, año en el que se llevó la Copa Mundial en Qatar.

A pesar de esto, muchos comentarios por parte de diversos usuarios han expresado su descontento por las palabras de la expareja de Christian Nodal. Hasta el momento la “Jefa del Trap” no se ha pronunciado ante este video, mismo que está cobrando gran relevancia en plataformas como X.

Cazzu: ¿Qué hace actualmente y quién es su pareja?

Actualmente Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera debido a que está enfocada en su gira “LATINAJE”, misma que ha tenido un éxito impresionante ya que ha conquistado a todo su público en América Latina y Estados Unidos. En lo que respecta a su vida amorosa, se le ha vinculado con su bailarín, Ignacio "Nacho" Colombara. A pesar de que no se ha formalizado alguna relación hasta el momento, la cantante se refirió a él como “suyo” en una de sus presentaciones además de que ambos han sido vistos en los mismos lugares para vacacionar.