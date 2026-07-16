Los floreros tradicionales no van más: este es el objeto que es tendencia en 2026

Los floreros tradicionales de vidrio transparente o cerámica blanca están perdiendo protagonismo frente a una nueva tendencia que pone el foco en el color. En 2026, los expertos en diseño de interiores apuestan por incorporar objetos decorativos en tonos rojo claro o "rojo silencioso" (quiet red).

Esta tonalidad cálida y sofisticada aporta personalidad a los ambientes sin resultar estridente. La novedad es que no necesariamente deben ser floreros: jarras, esculturas, recipientes o piezas de cerámica también pueden cumplir esa función decorativa.

Esta corriente del diseño y la decoración de interiores responde al interés por utilizar accesorios con mayor presencia visual y por crear puntos focales dentro del hogar mediante el color. Diversos diseñadores coinciden en que los objetos decorativos dejaron de ser meros complementos para convertirse en elementos capaces de transformar por sí solos la estética de una habitación.

¿Qué es el rojo silencioso y por qué es tendencia en decoración en 2026?

El llamado quiet red o rojo silencioso es una versión más suave y terrosa del rojo tradicional. Se caracteriza por incorporar matices apagados que lo hacen más fácil de integrar con paletas neutras, maderas naturales y textiles en tonos cálidos.

Los especialistas destacan que este color puede aparecer en piezas de distintos materiales y formatos:



Jarras de cerámica artesanal: funcionan como floreros improvisados o simplemente como esculturas decorativas sobre una mesa o una repisa.

funcionan como floreros improvisados o simplemente como esculturas decorativas sobre una mesa o una repisa. Vasijas de diseño: con formas orgánicas y acabados mate, aportan textura y un punto de color sin necesidad de incluir flores.

con formas orgánicas y acabados mate, aportan textura y un punto de color sin necesidad de incluir flores. Esculturas decorativas: piezas abstractas o geométricas en rojo claro ayudan a romper la monotonía de ambientes dominados por tonos neutros.

piezas abstractas o geométricas en rojo claro ayudan a romper la monotonía de ambientes dominados por tonos neutros. Recipientes de vidrio coloreado: ideales para colocar ramas secas, flores preservadas o utilizarlos como objetos decorativos por sí mismos.

ideales para colocar ramas secas, flores preservadas o utilizarlos como objetos decorativos por sí mismos. Macetas de diseño: además de albergar plantas, introducen el color de tendencia en salas, comedores o recibidores.

Los expertos explican que el objetivo no es llenar el ambiente de rojo, sino utilizar una o dos piezas estratégicamente ubicadas para generar contraste y aportar dinamismo.

¿Cómo incorporar esta tendencia en la decoración del hogar?

La American Society of Interior Designers (ASID) destaca que el uso de colores de acento es una de las herramientas más eficaces para renovar un ambiente sin realizar grandes cambios. En ese contexto, el rojo silencioso se convierte en un recurso ideal para actualizar la decoración.



Ubicar una pieza sobre la mesa del comedor: un recipiente o vasija en rojo claro puede convertirse en el punto focal del ambiente.

un recipiente o vasija en rojo claro puede convertirse en el punto focal del ambiente. Combinarlo con materiales naturales: madera, piedra, lino y fibras vegetales potencian la calidez de esta tonalidad.

madera, piedra, lino y fibras vegetales potencian la calidez de esta tonalidad. Integrarlo en estanterías abiertas: alternar libros, plantas y objetos decorativos en rojo silencioso aporta equilibrio visual.

alternar libros, plantas y objetos decorativos en rojo silencioso aporta equilibrio visual. Elegir formas orgánicas: las siluetas curvas y los acabados artesanales refuerzan el estilo contemporáneo de la tendencia.

las siluetas curvas y los acabados artesanales refuerzan el estilo contemporáneo de la tendencia. Mantener una base neutra: paredes y muebles en blanco roto, beige, arena o gris suave permiten que el objeto decorativo destaque sin sobrecargar el espacio.

Para los diseñadores de interiores, esta tendencia refleja un cambio en la forma de entender la decoración: los accesorios ya no cumplen una única función. Una jarra, una vasija o una escultura pueden sustituir al florero tradicional y aportar un toque de color que revitaliza cualquier ambiente.