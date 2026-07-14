3 ideas fáciles para decorar postres de Kpop Demon Hunters; perfectas para fiestas infantiles
La fiebre de Kpop Demon Hunters no cesa. Aquí te compartimos 3 ideas fáciles para decorar postres inspirados en las Guerreras k-pop.
Las Guerreras K-pop se han convertido en uno de los personajes favoritos de los niños, por lo que no es sorpresa que muchos pequeños quieran que su fiesta de cumpleaños sea temática de las HUNTER/X. Si este es el caso, aquí te compartimos 3 ideas fáciles y súper bonitas para decorar postres de Kpop Demon Hunters.
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3 ideas fáciles para decorar postres de Kpop Demon Hunters; perfectas para fiestas infantiles
Desde postrecitos fáciles de hacer con ingredientes que todos tienen en casa, hasta antojos que mezclan lo mejor de los dos mundos: ¡Lo dulce y salado! Checa estas tres ideas fáciles para decorar aperitivos de Kpop Demon Hunters, son perfectas si tienes una fiesta temática de las HUNTER/X.
- Pretzels: Si buscas el balance perfecto entre dulce y salado, los pretzels son la opción ideal. Lo mejor de todo es que para hacerlos temáticos de Kpop Demon Hunters solo tienes que bañarlo en chocolate con colorante morado, rosa o azul, que son los colores alusivos a las HUNTRIX: Mira, Zoey y Rumi. Te recomendamos hacerlo en un tono pastel para que se vean más aesthetic. Como extra, puedes imprimir algunas imágenes de los personajes en papel comestible (oblea).
- Cake pops: Este postre no sólo es fácil de hacer sino también de decorar. Solo necesitas el panecito de tu preferencia. Humedece el pan con un poco de leche, hazlo bolita e introduce un palito. Posteriormente, mételo a refrigerar. Una vez firme, báñalo en chocolate derretido y agrega un poco de sprinkles para darle un acabado aún más bonito. También puedes decorar el palillo con algunos stickers o recortes de las HUNTER/X.
- Muffins: Otro postre súper accesible y fácil de decorar. Prepara el muffin de tu preferencia y decora con algún betún en color rosa, morado o azul. Para que sean aún más temáticos de las Guerreras Kpop imprime stickers en papel comestible y decora. ¡El resultado será precioso!