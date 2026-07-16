TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a vivir el gran evento de Música Regional Mexicana en la Arena Ciudad de México

Este próximo sábado 01 de agosto la Arena Ciudad de México recibirá al Rancheando Tour 2026, con El Fantasma y Los Huracanes del Norte, y si no te quieres perder sus más grandes éxitos y cantarlos a todo pulmón tenemos para ti un pase doble para que asistas a este evento de música regional mexicana.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.