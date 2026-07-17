Cómo reemplazar la clásica tienda de campaña: esta es la nueva tendencia para acampar en Estados Unidos

La clásica tienda de campaña comienza a ser reemplazada por tráileres compactos de última generación: una tendencia para acampar que gana cada vez más adeptos en Estados Unidos. Estos pequeños remolques ofrecen el confort de una casa rodante en un formato ligero y fácil de transportar, convirtiéndose en una opción ideal para escapadas de fin de semana y viajes de aventura.

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El nuevo concepto apunta tanto a los amantes del camping tradicional como a quienes desean dormir bajo las estrellas, pero con comodidades como una cama, cocina, agua caliente e incluso un baño privado. Gracias a un diseño inteligente, estos vehículos aprovechan cada centímetro disponible y permiten disfrutar de la naturaleza sin las limitaciones de una tienda de campaña convencional.

¿Por qué los tráileres compactos son la nueva tendencia para acampar en Estados Unidos?

Uno de los modelos que más llamó la atención en el mercado estadounidense es el ROG 12RK-FB (desarrollado por la empresa Encore RV). Su principal innovación es un baño completo desplegable: una solución que libera espacio en el interior del remolque sin sacrificar una de las comodidades más valoradas por los viajeros.

Cuando el tráiler llega al destino, el baño se despliega en cuestión de minutos mediante un sistema integrado ubicado en la parte frontal del vehículo. Al abrirse, una de las tapas se convierte en pared exterior y una estructura automática sostiene el techo. Estas son sus principales características:



Baño completo desplegable: incluye ducha con agua fría y caliente, inodoro, piso con desagüe, calefacción y ventanas con mosquitero para mejorar la ventilación.

incluye ducha con agua fría y caliente, inodoro, piso con desagüe, calefacción y ventanas con mosquitero para mejorar la ventilación. Cama tamaño queen: durante el día puede transformarse en un cómodo sofá para optimizar el espacio interior.

durante el día puede transformarse en un cómodo sofá para optimizar el espacio interior. Cocina equipada: incorpora hornallas, mesada con pileta y una heladera con capacidad aproximada de 93 litros.

incorpora hornallas, mesada con pileta y una heladera con capacidad aproximada de 93 litros. Gran autonomía: dispone de un tanque de agua de 163 litros y calefón para contar con agua caliente durante el viaje.

dispone de un tanque de agua de 163 litros y calefón para contar con agua caliente durante el viaje. Construcción liviana: su estructura de aluminio y materiales compuestos elimina el uso de madera, reduciendo el peso y aumentando la resistencia frente a la humedad.

¿Qué ventajas ofrece este tipo de remolques frente a una tienda de campaña?

El auge de estos vehículos responde a una nueva forma de entender el turismo al aire libre: disfrutar de la naturaleza sin renunciar al confort. Estos son sus principales beneficios:



Mayor comodidad: permite dormir en una cama amplia y protegida de las condiciones climáticas.

permite dormir en una cama amplia y protegida de las condiciones climáticas. Baño privado: evita depender de sanitarios públicos durante el viaje.

evita depender de sanitarios públicos durante el viaje. Facilidad de transporte: pesa alrededor de 1.270 kilos y mide aproximadamente 4,5 metros , por lo que puede ser remolcado por distintos vehículos preparados para ello.

pesa alrededor de y mide aproximadamente , por lo que puede ser remolcado por distintos vehículos preparados para ello. Montaje rápido: a diferencia de una carpa, gran parte del equipamiento ya se encuentra instalado y listo para utilizar.

a diferencia de una carpa, gran parte del equipamiento ya se encuentra instalado y listo para utilizar. Mayor independencia: cocinar, ducharse y descansar en un mismo espacio facilita las escapadas a zonas naturales alejadas.

La RV Industry Association (RVIA), entidad que representa a la industria de vehículos recreativos en Estados Unidos, ha señalado en distintos informes que el interés por los remolques compactos continúa creciendo gracias a su equilibrio entre precio, practicidad y confort. Este tipo de vehículos también responde a la creciente demanda de experiencias al aire libre con mayor autonomía.

Asimismo, fabricantes especializados como Encore RV destacan que el desarrollo de materiales más ligeros y resistentes ha permitido diseñar tráileres cada vez más eficientes, fáciles de remolcar y con un mejor aprovechamiento del espacio.