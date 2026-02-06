Guacamole con calabaza: la botana diferente y cremosa para sorprender en el Super Bowl

El guacamole es sin duda, una de las botanas que más se consumen durante las reuniones familiares cuando se organiza el tradicional “taco placero” o en reuniones deportivas, como el Super Bowl que se llevará a cabo este fin de semana. Sin embargo, si este año quieres salir de lo tradicional o de plano no te gusta el aguacate aquí te dejamos una receta que te sorprenderá y dejará con ganas de más a tus invitados.

Esta receta tiene como ingrediente principal la calabaza verde, un toque de aguacate y tomate, sí como lo acabas de leer, tomate verde, uniendo estos ingredientes tendrás un guacamole con intensa cremosidad, sabores dulces y aciditos que quedará perfecto con totopos, tostadas, chicharrón o papas.

Ve por hoja y papel que aquí te dejamos los ingredientes y la receta que es súper fácil y rápida para hacer guacamole con calabaza.

Ingredientes:

2 aguacates maduros

1 taza de calabaza cocida y hecha puré

¼ de cebolla morada finamente picada

1 tomate en cubos pequeños

Jugo de 1 limón

1 cucharada de cilantro fresco picado

Sal al gusto

Chile serrano finamente picado (opcional)

Preparación:

Paso 1:

Una vez que tengas todos los ingredientes toma primero los aguacates pártelos a la mitad, retira el hueso y cáscara, después coloca todo el producto en un tazón y comienza a aplastar hasta obtener una textura semi cremosa.

Paso 2:

Incorpora el puré de calabaza previamente cocida y fría al tazón donde tienes el aguacate. Mezcla suavemente hasta integrar ambos ingredientes.

Paso 3:

Añade la cebolla, el tomate, el cilantro y el chile. Agrega el jugo de limón y sal al gusto. Refrigera durante 20 minutos antes de servir para que los sabores se integren mejor y este fresco.

Recuerda que con el jugo de limón evitarás que tu mezcla se oscurezca rápidamente, pero si crees que tu guacamole con calabaza tendrá un sabor acidó puedes agregar como extra una mini cucharadita de aceite de oliva.

