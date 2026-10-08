La deliciosa receta de tortilla española que todos los mexicanos deberían probar: cómo se hace

La tortilla española es una receta sencilla, deliciosa y muy fácil de preparar en casa. Solo necesitas papas, huevo, cebolla y algunos minutos para llevar a la mesa un clásico de la cocina española .

De acuerdo con El Paladar de España, la tortilla española tiene sus primeras referencias documentadas en Extremadura hacia 1798 y surgió como una preparación económica y nutritiva. Con el paso del tiempo, la combinación de papa y huevo se convirtió en uno de los platos más representativos de España.

Cómo hacer una tortilla española en casa

Para preparar esta receta puedes tomar como base la propuesta de Kiwilimón, que combina los ingredientes tradicionales para conseguir una tortilla dorada por fuera y suave por dentro. La cebolla también aporta un toque ligeramente dulce que complementa muy bien la papa y el huevo.

Ingredientes



4 papas medianas

5 huevos

1 cebolla mediana

Aceite vegetal o de oliva

Sal al gusto

1. Prepara las papas y la cebolla

Pela las papas y córtalas en rebanadas delgadas. Después corta la cebolla en tiras finas para que ambos ingredientes puedan cocinarse de manera uniforme.

En una sartén amplia, agrega suficiente aceite y cocina primero la cebolla a fuego medio hasta que comience a suavizarse.

2. Cocina las papas

Incorpora las papas a la sartén y cocínalas a fuego bajo. La idea es que se ablanden poco a poco sin quedar demasiado doradas, pues después terminarán de cocinarse junto con el huevo.

Cuando estén suaves, retira las papas y la cebolla del aceite y deja escurrir el exceso.

3. Mezcla con el huevo

En un recipiente amplio, bate los huevos y añade una pizca de sal. Agrega las papas y la cebolla y mezcla con cuidado para evitar que las papas se rompan demasiado.

Esta combinación debe quedar bien integrada antes de pasar nuevamente a la sartén.

4. Cocina la tortilla

Calienta una sartén antiadherente con un poco del aceite utilizado anteriormente. Vierte la mezcla y cocina a fuego medio, dejando que la parte inferior tome una tonalidad dorada.

Cravings Journal también recomienda controlar la temperatura durante este proceso para conseguir una tortilla dorada por fuera y con un centro suave y húmedo.

5. Dale la vuelta

Este es probablemente el paso que requiere más cuidado. Coloca un plato grande sobre la sartén y voltea la tortilla de una sola vez.

Después, deslízala nuevamente hacia la sartén para cocinar el otro lado. Puedes ayudarte con una espátula para mantener su forma redonda.

Sirve la torta española y acompaña con verduras.|(Especial/Canva)

6. Sirve y disfruta

Cuando ambos lados estén dorados, retira la tortilla y colócala sobre un plato. Puedes dejar el centro ligeramente jugoso o cocinarlo más, dependiendo de cómo prefieras su textura.

La tortilla española puede servirse caliente o templada y cortarse en triángulos o pequeños cuadrados para compartir.

Un clásico que vale la pena probarLa tortilla española demuestra que con ingredientes sencillos se puede preparar un plato lleno de sabor. Su combinación de papa, huevo y cebolla la convierte en una opción ideal para el desayuno, la comida o incluso como botana para compartir.