¿Cómo hacer mermelada de mandarina casera? Receta fácil en 3 pasos

La mandarina es una de las frutas de temporada más deliciosa durante el otoño gracias a su sabor cítrico pero a la vez dulce y a su olor fresco. Aprovecha la época y haz una exquisita mermelada de mandarina, es muy fácil de hacer y seguramente le encantará a toda tu familia.

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Ingredientes para hacer mermelada de mandarina

Esta receta esta calculada para hacer 500 gramos de mermelada por lo que si requieres hacer más o menos, tienes que considerar reducir o aumentar los ingredientes.

400 g de mandarina: Estos deben ir lo más limpios posibles, es decir, sin nada de semillas ni piel blanca que queda al pelarla.



Estos deben ir lo más limpios posibles, es decir, sin nada de semillas ni piel blanca que queda al pelarla. 250 g de azúcar o sustituto: Debe de ser azúcar blanca o bien, el endulzante de tu preferencia.



Debe de ser azúcar blanca o bien, el endulzante de tu preferencia. Jugo de medio limón: Para darle un toque acido.



Para darle un toque acido. La ralladura de 1 mandarina: Este ingrediente es opcional; sin embargo, le dará un olor exquisito a tu mermelada.

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Cómo hacer mermelada de mandarina en 3 pasos

Paso 1: En una olla mediana mezcla todos los ingredientes, azúcar, jugo de limón, gajos de naranja (previamente machacados) y la ralladura. Es importante que no agregues agua para que no quede muy liquida.

Paso 2: Pon la olla con los ingredientes a fuego medio alto y deleja aproximadamente entre 30 y 40 minutos a fuego lento y moviendo constantemente para que no se pegue la mezcla. Te sugerimos hacerlo con una cuchara de madera.

Paso 3: Para saber que esta lista tu mermelada, saca un poco de la mezcla y mira si su consistencia es espesa. Después pásala a un frasco de vidrio y se volverá aún más espesa cuando se enfríe.