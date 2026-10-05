Mientras en México existen las tunas, en Italia esta es la fruta parecida que ellos comen en la temporada

Mientras en México las tunas forman parte de la gastronomía, en Italia existe una fruta muy parecida que destaca durante la temporada de calor: el higo chumbo, conocido como fico d'India. Este fruto tiene una estrecha relación con los cactus y puede encontrarse principalmente en regiones como Sicilia. Así como México y Japón tienen formas diferentes de aprovechar los espacios en casa , cada país también tiene maneras particulares de aprovechar sus productos.

De acuerdo con Atlas Pure, el higo chumbo es el fruto de la chumbera, una planta originaria de América que posteriormente se extendió a otras regiones del mundo. Con el paso del tiempo, esta fruta se incorporó a la gastronomía de diferentes países mediterráneos.

¿Qué es el fico d'India que comen en Italia?

El fico d'India es muy parecido a la tuna mexicana, tanto por su apariencia como por la planta de la que procede. Puede presentar diferentes colores, como amarillo, verde o rojizo, dependiendo de la variedad y su maduración.

Además, cada cultura incorpora sus propios elementos a sus tradiciones, como ocurre con el feng shui y los cinco elementos que forman parte de esta filosofía china .

El higo chumbo también es parte del nopal.|(Especial/CANVA)

¿Cómo se come el higo chumbo?

Para disfrutarlo, primero se debe retirar cuidadosamente la piel, ya que puede contener pequeñas espinas. Una vez limpio, su pulpa puede comerse directamente y destaca por su sabor dulce y refrescante.

El interior también contiene numerosas semillas, una característica que comparte con las tunas que se consumen en México.

¿Por qué es tan popular en Sicilia?

El fico d'India está especialmente relacionado con Sicilia y la temporada de verano. Su presencia en mercados, hogares y paisajes rurales de la isla lo ha convertido en uno de los frutos característicos de esta región italiana.

La Bottega Clandestina destaca precisamente al fico d'India como una fruta especial de Sicilia, vinculada con los sabores y tradiciones del verano.

Así, aunque en México conocemos este fruto principalmente como tuna, al viajar a Italia podemos encontrarlo bajo el nombre de fico d'India o higo chumbo, una fruta que demuestra cómo un mismo producto puede formar parte de culturas gastronómicas completamente diferentes.