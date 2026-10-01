Receta de tejuino REAL: estas son las porciones correctas para que te quede delicioso

Si quieres preparar un tejuino casero con sabor tradicional, las proporciones son la clave para conseguir el equilibrio entre el dulzor del piloncillo, la acidez del limón y la consistencia de la masa. Esta bebida emblemática de Jalisco requiere pocos ingredientes, pero hay un paso que puede cambiar por completo el resultado final.

De acuerdo con la receta de Kiwilimón, para 8 porciones se utilizan 1 ½ tazas de masa de maíz, 2 tazas de agua para disolverla, 2 tazas de piloncillo, 6 tazas de agua, ½ taza de jugo de limón, hielo y, de manera opcional, nieve de limón. La preparación contempla además un reposo de 24 horas para que la bebida desarrolle sus características.

Receta de tejuino REAL: estas son las porciones correctas

Ingredientes para 8 porciones



1 ½ tazas de masa de maíz

2 tazas de agua para disolver la masa

para disolver la masa 2 tazas de piloncillo en pequeños conos

en pequeños conos 6 tazas de agua

½ taza de jugo de limón

Hielo al gusto

1 bola de nieve de limón , opcional

, opcional Limón para decorar

La combinación de masa, piloncillo y limón es la que da al tejuino su característico contraste entre dulce, ácido y ligeramente fermentado. Además, la receta de Kiwilimón señala que la bebida es tradicional de Jalisco y que puede servirse con nieve de limón.

1. Disuelve la masa

Comienza colocando la masa de maíz con las 2 tazas de agua en la licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Este paso es importante para que posteriormente el tejuino tenga una textura agradable.

2. Prepara el piloncillo

En una olla, coloca las 6 tazas de agua junto con el piloncillo y calienta durante aproximadamente 5 minutos o hasta que se disuelva por completo. Después, incorpora la mezcla de masa y cocina alrededor de 10 minutos, removiendo hasta que comience a espesar.

3. Agrega el limón y deja reposar

Una vez cocida la mezcla, añade el jugo de limón y cubre el recipiente con un paño de algodón. Déjalo reposar durante 24 horas para que tenga el reposo indicado en esta receta. Después, remueve y, si quedó demasiado espeso, puedes agregar un poco de agua.

4. Sirve el tejuino al estilo tradicional

Para disfrutarlo bien frío, coloca hielo en un vaso y agrega el tejuino. Puedes acompañarlo con una bola de nieve de limón y decorar con una rebanada de limón. Si lo deseas, también puedes escarchar el vaso con sal para conseguir ese contraste característico.

¿Qué lleva el tejuino tradicional de Jalisco?

El medio local de Jalisco El Informador explica que el tejuino es una bebida tradicional de Jalisco preparada a base de masa de maíz, piloncillo y jugo de limón. Su receta también contempla un reposo de al menos 12 horas para permitir una ligera fermentación y señala que puede servirse con hielo, limón, una pizca de sal y nieve de limón.

El juino se bebe con limón, sal y nieve.|(Especial/Canva)

La preparación puede variar entre regiones y familias, pero la combinación de maíz, piloncillo, limón y reposo mantiene la esencia de esta bebida. Con las cantidades adecuadas y suficiente tiempo de reposo, puedes preparar en casa un tejuino refrescante y con ese característico sabor que lo ha convertido en una de las bebidas más representativas de Jalisco.