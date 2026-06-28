Los 5 mejores platillos de CDMX si la visitas durante el Mundial 2026

Sin duda alguna la gastronomía mexicana es una de las más deliciosas ya que hay y es en la Ciudad de México donde hay una gran variedad de platillos que sin duda son de los mejores, es por eso que si en esta Copa del Mundo asistirás a algún partido en la Ciudad de México, lugar sede del mundial 2026, te decimos que debes probar.

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Mundial 2026: Mejores platillos para probar en Ciudad de México

En esta ocasión te presentamos cinco platillos distintos que sin duda te harán querer volver a comerlos una vez que los pruebes, son ideales para todos los paladares.

Comidas en CDMX: Tacos al Pastor

Sin duda alguna una de las mejores comidas para probar en Ciudad de México son los tacos al pastor, los cuáles consisten en láminas de carne de cerdo marinadas en salsa de diversos chiles y especies las cuales se colocan en un trompo, el cuál se cocina con fuego. Los tacos se sirven con piña, en tortilla chica y con cebolla y cilantro. Puedes acompañarlos con cebollas cambray y salsas picantes como roja o verde.

Comidas en CDMX: Chilaquiles

Este platillo es uno de los favoritos de muchos mexicanos. Consiste en totopos de maiz fritos en aceite y bañados en salsa verde o roja. Se acompañan con queso fresco, crema, cebolla y una proteína; ya sea pollo, pechuga, huevos estrellados, cecina o bistec. Por otro lado también se comen con un poco de pan como el bolillo.

Comidas en CDMX: Quesadillas con tortillas hechas a mano

Si te encuentras en Ciudad de México sin duda alguna las quesadillas son un imperdible y es probable que te encuentres con muchos puestos en la calle. El platillo consiste en tortillas hechas a mano; ya sean de masa azul o blanca con un relleno de guisado o queso. El primero puede ser tinga, picadillo, hongos o carne de cualquier tipo. Se acompañan con lechuga, nopales y diversas salsas.

Comidas en CDMX: Pozole rojo

Si lo que buscas es algo calientito y caldoso sin duda alguna tienes que comer pozole, el cual consiste en granos de maíz con un caldo rojo acompañado de pollo o cerdo como proteína. Se acimpaña con lechuga, rabanos, oregano, aguacate y tostadas con crema.

Comidas en CDMX: Enchiladas verdes

Este platillo es uno de los más populares de Ciudad de México, consiste en tortillas fritas rellenas de pollo deshebrado y cubiertas con salsa verde aunque también puede ser roja. Encima se les coloca crema, queso fresco, cebolla y si lo prefieres cilantro. Hoy en día hay diversas versiones ya que en vez de salsa verde también puede ser mole, o salsa de frijol.