Los looks de Lili Cuéllar en MasterChef 24/7 con los que impone tendencia para cocineras y chefs

La Chef Lili Cuéllar no solo se ha consolidado como una de las "Maestras del Fuego" más queridas de MasterChef 24/7, gracias a su experiencia en repostería, sino que también ha llamado la atención por un estilo. Con sus looks demuestra que la funcionalidad, la elegancia y la identidad personal pueden convivir perfectamente en el uniforme profesional.

A lo largo de sus apariciones en el reality culinario, Lili Cuéllar ha apostado por una estética femenina, sofisticada y práctica en MasterChef México 2026, convirtiéndose en una referencia de moda para cocineras, reposteras y chefs contemporáneas.

Los peinados con estilo de Lili Cuéllar en MasterChef 24/7

Uno de los elementos más distintivos del estilo de la "Maestra del fuego" y experta en respotería son sus peinados. La Chef suele llevar el cabello recogido en chongos bajos o altos. También opta por usar su pelo completamente hacia atrás en coletas, una elección que cumple con los estándares de higiene indispensables en la cocina profesional.

En ocasiones, ha optado por usar trenzas en sus clases para MasterChef México 2026, uno de los estilos de peinado más utilizados por chefs y cocineras, debido a que elimina la posibilidad de que los cabellos lleguen a la comida.

La Chef impone estilo en MasterChef México 2026 con sus atuendos y peinados.|Facebook Lili Cuellar - VanilleCouture

Sin embargo, lejos de tratarse de un recogido básico, apuesta por acabados perfectamente pulidos que proyectan elegancia y profesionalismo. El tono rojizo de su cabello añade personalidad y se convierte en un rasgo distintivo de su imagen. En algunas apariciones complementa el look con diademas o accesorios discretos, aportando un toque fresco y femenino sin perder la practicidad que exige el trabajo culinario.

La "Maestra del fuego" impone tendencia en MasterChef México

Mientras muchos profesionales optan exclusivamente por el tradicional blanco, Lili Cuéllar demuestra que la cocina también puede ser un espacio para expresar estilo. Todas las piezas mantienen cortes estructurados y siluetas cómodas, favoreciendo la movilidad sin sacrificar la elegancia, con colores como el rosa, que se han convertido en su sello.

La “Maestra del fuego” muestra que los accesorios son perfectos para llevar en una cocina.|Facebook Lili Cuellar - VanilleCouture

Otro rasgo constante en sus atuendos son los pantalones de corte amplio y recto, generalmente en colores neutros como negro o rosa claro.Este tipo de prendas ofrece libertad de movimiento, comodidad durante largas jornadas de grabación y una apariencia estilizada. Además, la amplitud de las piezas aporta un aire contemporáneo que se aleja de los uniformes tradicionales.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.