Manualidades con corchos para niños bonitas y fáciles de hacer

Hoy en día muchos niños suelen utilizar dispositivos electrónicos para divertirse, sin embargo el uso excesivo y poco moderado puede ser dañino, es por eso que en esta ocasión te presentamos algunas ideas para que los más pequeños de la casa realicen manualidades utilizando corchos de vino. Con esto desarrollarán su creatividad e ingenio.

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Manualidades con corchos para niños: Ideas originales y creativas

Para realizar estas manualidades necesitarás pocos materiales; fáciles de conseguir y económicos, por lo que será sencillo realizar la actividad.

Manualidades con corchos: Figuras de abejas

Esta idea es una de las más divertidas, consiste en hacer figuras de abejas con corchos. Solo necesitarás hijo amarillo, negro y espirales negros. El hilo amarillo tendrá que ser enrrollado en todo el corcho, y el negro solo en algunas partes, esto para que se cree la figura de la abeja. Por otro lado, con el espiral, harás las orejas de la abejita y las pegarlás en la parte superior con silicón frío. Pueden dibujar los ojos con plumón o pegar algunos movibles.

Manualidades con corchos: Imanes de maceta

Para esta idea deberá haber un adulto ya que hay que utilizar una pequeña navaja o cuchillo por lo que si los niños la realizan podrían cortarse. La manualidad consiste en hacer un orificio con ayuda de una navaja en la parte central del corcho. En ese orificio se colocará tierra y una pequeña plantita. Se puede utilizar pintura acrílica para pintar lo que simulará la maceta. Tendrán que colocar un imán en el corcho y listo.

Manualidades con corchos: Barcos

Esta idea es una de las favoritas de muchos niños. Consiste en atar con una liga tres corchos de vino, después de ello cortarás un palillo de madera y lo insertarás enel corcho de en medio. En la parte superior del palillo pondrás una bandera; o bien, un pedazo de cinta decorativa, pero deberás cortarla en pico para que simule una bandera. Los corchos pueden ser pintados o decorados con plumones. Los niños podrán hacer competencias de barcos en una tina de agua, lo que será una actividad muy divertida para ellos.

Manualidades con corchos: Muñecos dibujados

Esta divertida manualidad consiste en dibujar muñecos sobre los corchos. Puedes utilizar plumones; o bien, pintura acrílica de diversos colores. Esta idea es ideal para que los niños desarrollen su creatividad e ingenio ya que los decorarán como más les guste.