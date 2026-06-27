Muere querido exconcursante de “La Voz”; su madre lo encontró sin vida en su apartamento

Luto en el mundo de la música. Muere el cantante Oriol López, querido exconcursante de “La Voz”. Según los primeros reportes, el músico perdió la vida a los 26 años, tras ser hallado sin signos vitales en el baño de su apartamento en Oviedo, España. El lamentable hallazgo lo realizó su madre, quien dio aviso a las autoridades. Si bien el cuerpo de emergencia llegó de manera inmediata , no se pudo hacer nada al respecto.

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¿De qué murió Oriol López?

La muerte de Oriol fue confirmada por medios españoles el día de ayer, viernes 26 de junio. Según reveló la autopsia, el cantante falleció por un fuerte golpe en la cabeza, por lo que se cree que pudo haber resbalado de manera accidental mientras se encontraba en el baño. Cuando su madre lo encontró en su apartamento, el músico ya no contaba con signos vitales.

¿Quién era Oriol López? Así fue si paso por “La Voz”

Oriol López ganó gran popularidad tras aparecer en “La Voz” en la edición española de 2022. El músico llegó a la etapa de audiciones, donde ofreció una emotiva interpretación de “Asignatura pendiente” de Ricardo Arjona para los coaches de aquel momento: Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. No obstante, ninguno de ellos volteó su silla, por lo que Oriol fue eliminado de la competencia de manera inmediata.

Pese a la derrota, López siguió adelante en el mundo de la música, demostrando su talento día con día. En su cuenta oficial de Instagram, el joven de 26 años solía compartir múltiples vídeos en los que aparecía cantando; así como postales de su vida cotidiana.

Tras confirmarse su lamentable deceso, la sección de comentarios en sus diversas redes sociales se han llenado de mensajes de aliento y apoyo para la familia. Sin duda, una gran pérdida para la música y la comunidad.

Descanse en paz, Oriol López.