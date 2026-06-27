5 museos cerca del Estadio de la Ciudad de México para visitar antes del partido de México este 30 de junio

El Estadio Ciudad de México será el lugar en donde se lleve a cabo el próximo partido de México en dieciseisavos de final la Copa del Mundo por lo que la afición está más viva que nunca. Sin embargo, si piensas asistir a este encuentro deportivo, pero te gustaría hacer algunos planes divertidos antes del gran día, te presentamos los mejores museos para que visites, están llenos de arte, historia, cultura y son bellísimos.

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Museos: Los mejores cerca del Estadio Ciudad de México

Cada uno de estos museos ofrece diversas obras: desde artísticas y culturales hasta otras donde la tecnología y la ciencia son las protagonistas. Además de que los pequeños no quedan fuera sino que también pueden visitarlos así que la visita se convierte en un gran plan familiar.

Museo Frida Kahlo (Casa Azul)

Este museo se ubica en Londres 247, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México a tan solo 20 minutos en auto desde el Estadio. Además de tener una arquitectura impresionante y muy colorida encontrarás espacios y piezas de la vida personal y profesional de la artista. Podrás acceder al espacio en el que trabajaba y descubrir algunas piezas prehispánicas y personales.

Museos en CDMX |Crédito: Instagram: @museofridakahlo

Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México

Este museo, el cual se encuentra en Av. Insurgentes Sur 3000, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, a tan solo 11 minutos en auto del Estadio Ciudad de México cuenta con diversas exposiciones de arte, archivos históricos, experiencias sonoras y espacios con una arquitectura asombrosa.

Exposición Uno entre millones en museo MUAC|Crédito: Instagram: @muac_unam

Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México

Este museo, el cual se encuentra a 11 minutos del Estadio Ciudad de México en auto ya que se ubica en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México es una opción ideal para un plan familiar ya que los niños lo pueden visitar, Este museo cuenta con 13 salas distintas; en cada una de ella se abordan temas sobre el universo, el cuerpo humano, el medio ambiente, las matemáticas y la evolución, temas que sin duda son muy importantes, sin embargo los pequeños aprenderán de la forma más fácil y divertida.

Museo Universum|Crédito: Instagram: @museouniversum

Museo Anahuacalli

Este museo se encuentra a tan solo 15 minutos del Estadio Ciudad de México en auto. El recinto alberga diversas fotografías, pinturas, libros y artículos personales que pertenecieron a Diego Rivera y Frida Kahlo, por lo que si eres fan de estos artistas sin duda alguna amarás visitarlo. Por otro lado, el museo conserva 2,000 piezas arqueológicas de las culturas olmeca, tolteca, nahua, zapoteca y teotihuacana.

Museo del Tiempo Tlalpan

Este museo se ubica en Plaza de la Constitución 7, colonia Tlalpan Centro, en la alcaldía Tlalpan y es perfecto para visitar si amas la relojería ya que cuenta con diversas piezas de estas además de que vivirás una experiencia multisensorial a través de sonidos de reloj. Cada objeto cuenta una historia por lo que si amas la historia te encantará visitarlo.