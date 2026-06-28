MasterChef 24/7: Cómo hacer barbacoa de nopales, una opción saludable y económica de la Chef Zahie

La cocina mexicana sigue reinventándose sin perder su esencia, y prueba de ello es la propuesta de Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7, quien compartió una original receta de barbacoa de nopales, una alternativa saludable, económica y llena de sabor para quienes buscan disfrutar de este tradicional platillo sin recurrir a la carne.

La receta de barbacoa de nopales de la Chef Zahie de MasterChef 24/7: ingredientes y pasos

Bajo la premisa de que "todos pueden comer barbacoa sin excusa", la famosa jueza de MasterChef México 2026 apostó por uno de los ingredientes más emblemáticos de la gastronomía nacional: el nopal. El resultado es un platillo que conserva el sabor y la tradición de la barbacoa mexicana, pero con un giro más ligero y accesible.

Esta es la propuesta con nopales de la jueza de MasterChef México 2026.|TV Azteca

"Una barbacoa diferente, llena de sabor y tradición", escribió Zahie Téllez para acompañar la publicación en Instagram en la que mostró los ingredientes y el paso a paso para hacer el platillo.

Ingredientes:



Aceite

Cebolla

½ kg de nopal

Sal

Bicarbonato

150 gr de chile guajillo

100 gr de tomatillo

25 gr de chile serrano

Comino

1 diente de ajo

Caldo de pollo

Hojas de maíz seco

Procedimiento: paso a paso



En una sartén caliente, agregar un poco de aceite y sofreír la cebolla hasta que se suavice. Incorporar los nopales, sazonar con sal y añadir una pizca de bicarbonato para ayudar a reducir la baba. Cocinar hasta que estén tiernos. Licuar el chile guajillo, los chiles serranos, el tomatillo, el ajo, una pizca de comino y un poco de caldo de pollo hasta obtener una salsa homogénea. Verter la salsa sobre los nopales y cocinar durante unos minutos más para que los sabores se integren. Colocar una porción del guiso sobre una hoja de maíz seca y envolver. Tatemar los paquetes sobre el comal por ambos lados hasta que las hojas estén ligeramente doradas y aromáticas. Servir y disfrutar.

MasterChef México: La receta con nopales económica y deliciosa

Uno de los detalles que hacen especial esta receta es su presentación. El guiso se coloca sobre hojas de maíz secas, se envuelve cuidadosamente y se tatema sobre un comal hasta que las hojas desprenden un aroma ahumado y ligeramente tostado, evocando el método tradicional de cocción de la barbacoa.

Además de ser una opción ideal para personas que buscan reducir el consumo de carne, la barbacoa de nopales destaca por su alto contenido de fibra, vitaminas y minerales, convirtiéndose en una alternativa nutritiva sin sacrificar el sabor. Con esta receta, la Chef Zahie demuestra una vez más que la cocina mexicana puede adaptarse a nuevas tendencias alimenticias sin perder sus raíces ni su identidad.

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