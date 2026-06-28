7 ideas para hacer cinturones de crochet; la técnica artesanal de moda en verano

Los accesorios de crochet se han convertido en una de las grandes tendencias del verano… Y no es para menos. Su acabado artesanal aporta un aire fresco y relajado a cualquier outfit, logrando el equilibrio perfecto entre lo cozy y aesthetic. Si quieres sumarte a esta moda, a continuación te compartimos 7 ideas para hacer cinturones de crochet. Sea cual sea el diseño que elijas, estamos seguros de que elevarán tus looks durante la temporada.

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7 ideas para hacer cinturones de crochet y estar a la moda este verano

Desde diseños básicos que combinan con cualquier tipo de prenda, hasta acabados más bohemios. Checa estas 7 ideas para hacer cinturones de crochet y estar a la moda este verano:

Básico

Sencillo y versátil. Este diseño combina con cualquier tipo de prenda, ya sean jeans, shorts o una falda. Es ideal para aquellos que buscan un accesorio fácil de combinar. Además, el patrón también es bastante sencillo de hacer.

Estrellas

Si tu vibra es más alternativa o simplemente buscas algo diferente y original, este diseño con estrellas es perfecto. Elige los colores que más te gusten y crea el tuyo. Sin duda, es una de las opciones más divertidas y originales.

Bandana

Olvídate del cinturón clásico. Este diseño estilo bandana es perfecto para los outfits modernos y súper relajados. Este tipo de cinturones inspirados en la forma de un pañuelo combinan a la perfección con prendas de mezclilla.

Flores

Pensado para todas aquellas que aman lo romántico y femenino. Este cinturón de crochet con flores es ideal para añadir esa vibra girly a tus outfits. Puedes combinarlo con algún pantalón de mezclilla, faldas o un conjunto especial.

Sencillo

Si buscas un patrón fácil y rápido de hacer, este diseño es la opción ideal. Elige el color de tu preferencia y pon manos a la obra. Te recomendamos un tono neutro para combinar con cualquier tipo de prenda.

Estilo corset

Esta opción es perfecta para aquellas que buscan definir la cintura. Los cinturones tipo corset son un accesorio muy a la moda, con los que acaparas miradas sí o sí. Aquí te compartimos un ejemplo.

Bohemio

El estilo bohemio es uno de los favoritos en la temporada veraniega y qué mejor manera de sumarte a esta tendencia que con un cinturón de crochet. Este tipo de diseños queda perfecto para vestidos y faldas de tela ligera, así como looks casuales. ¡Checa este ejemplo!