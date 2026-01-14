6 caldos y sopas ideales para decirle adiós al frío en las primeras semanas de enero

Este inicio de año se ha tornado bastante frío para algunas regiones de México, por lo que se ha convertido en un gran momento para sacar todas las recetas de caldos o sopas que, además de quitarte el frío y ser deliciosas, son nutritivas y te ayudan a fortalecer el sistema inmune.

Esta mañana preparamos un delicioso caldo de papa con queso

Sopas y caldos nutritivos para combatir el frío

1. Caldo de pollo con fideos

Uno de los caldos más completos es el de pollo con fideos y es ideal no solo para quitar el frío, sino para apapachar el estómago de alguien si se encuentra enfermo. No olvides agregar verduras como, ejote, zanahoria y calabaza. Los fideos son parte esencial de la receta, ya que no solo tendrá el sabor de un caldo, sino también el de una auténtica sopa casera.

2. Caldo de res

Un caldo de res puede ser una de las mejores opciones para combatir las heladas y deleitarte con una receta casera. El toque ideal es poner a hervir en la olla exprés la carne de res sin que te quites el hueso; te recomendamos que sea "chambarete". Después de que la proteína esté suave, debes colocar las verduras de tu preferencia. Como extra, puedes agregar un toque de limón y picante como chipotle.

3. Sopa de lima

La sopa de lima es una auténtica receta de Yucatán; sin embargo, en cualquier parte del mundo se puede preparar. El primer paso es hervir el pollo hasta que esté suave y después tendrás que desebrarlo o bien, si gustas, dejar la pieza entera. Posteriormente, tienes que sofreír cebolla, chile dulce y tomate, para después agregar el caldo del pollo y, cuando alcance el punto de hervor, agrega jugo y rodajas de lima.

4. Sopa Azteca

La sopa azteca es una de las favoritas por muchos, ya que es un caldo delicioso que tiene un toque picoso y la tortilla frita es el crunch ideal. El primer paso es freír pedazos de tortilla hasta que queden crujientes y, al mismo tiempo, puedes hacer el caldo. Para la preparación del caldo, licua caldo de pollo con chile pasilla y, cuando espese, lo debes colar. Por último, mezcla las tortillas con el caldo y puedes agregar extras como crema, aguacate y chicharrón.

5. Caldo de camarón

Si tienes antojo de un clásico caldo de camarón, empieza por sofreír con aceite: cebolla, chile guajillo, polvo de camarón y jitomate, y cuando estén en su punto, hiérvelos en otro recipiente hasta que la consistencia llegue a espesar. Sofríe la mezcla y añade caldo casero, para después agregar papa, zanahoría y camarón.

6. Consomé de pollo

Esta es una de las recetas más sencillas y ricas para combatir el frío. Puedes empezar por hervir el pollo con un pedazo de cebolla y un ajo; considera deshebrar el pollo o dejar la pieza entera. Agrega verduras como papa y zanahoría y finalmente considera poner arroz o garbanzos.