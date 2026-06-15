Receta FÁCIL y RÁPIDA para hacer besos de nuez en casa: en solo 5 pasos

Los besos de nuez son uno de esos postres tradicionales que nunca pasan de moda. Su textura suave, su delicado sabor a nuez y la cobertura de azúcar glass los convierten en el acompañamiento perfecto para una taza de café, té o chocolate caliente. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en repostería para prepararlos. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, puedes disfrutar de estas deliciosas galletitas caseras en muy poco tiempo.

De acuerdo con el blog gastronómico Rusttica, los besos de nuez son una receta clásica elaborada con mantequilla, harina, nuez molida y azúcar glass, ingredientes que les aportan su característico sabor y una textura que prácticamente se deshace en la boca.

Ingredientes para hacer besos de nuez

1 taza de mantequilla a temperatura ambiente.

2 tazas de harina de trigo.

1 taza de nuez finamente molida.

1/2 taza de azúcar glass.

2 cucharaditas de esencia de vainilla.

Azúcar glass extra para decorar.

Cómo hacer besos de nuez en solo 5 pasos

1. Mezcla los ingredientes secos: En un recipiente grande coloca la harina, la nuez molida y el azúcar glass. Revuelve perfectamente hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.

En un recipiente grande coloca la harina, la nuez molida y el azúcar glass. Revuelve perfectamente hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. 2. Agrega la mantequilla y la vainilla: Incorpora la mantequilla a temperatura ambiente junto con la esencia de vainilla. Mezcla primero con una cuchara y después con las manos hasta obtener una masa suave, homogénea y fácil de manipular.

Incorpora la mantequilla a temperatura ambiente junto con la esencia de vainilla. Mezcla primero con una cuchara y después con las manos hasta obtener una masa suave, homogénea y fácil de manipular. 3. Forma pequeñas bolitas: Toma porciones de masa del tamaño de una nuez y forma bolitas con las manos. Colócalas sobre una charola para horno, dejando un pequeño espacio entre cada una.

Cómo se hacen los besos de nuez.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Hornea hasta que estén listas: Precalienta el horno a 180 grados centígrados y hornea los besos de nuez durante 10 a 15 minutos o hasta que la base comience a dorarse ligeramente. Retíralos del horno y deja que se enfríen completamente antes de decorarlos.

Precalienta el horno a 180 grados centígrados y hornea los besos de nuez durante 10 a 15 minutos o hasta que la base comience a dorarse ligeramente. 5. Cubre con azúcar glass: Cuando las galletas estén frías, pásalas por azúcar glass o espolvorea una cantidad generosa sobre ellas. Este paso les dará su apariencia tradicional y el toque dulce que caracteriza a los auténticos besos de nuez.

¿Por qué los besos de nuez son tan populares?

Además de ser fáciles de preparar, los besos de nuez destacan por su textura delicada y su sabor casero. Son ideales para reuniones familiares, celebraciones navideñas o simplemente para disfrutar de un postre económico y rendidor cualquier día de la semana.

Gracias a su combinación de ingredientes sencillos y su preparación práctica, se han convertido en una de las recetas favoritas de la repostería tradicional.