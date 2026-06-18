5 tips para preparar pasta casera y triunfar al estilo MasterChef 24/7

Pocos platillos imponen tanto respeto en MasterChef 24/7 como una pasta hecha desde cero. Presentar una masa quebradiza, un corte irregular o un punto de cocción pasado es un riesgo directo para vestir el temido delantal negro.

La finura de este clásico italiano no tolera los cálculos al aventón; sin embargo, perderle el miedo es posible si se siguen los pasos de quienes dominan el fuego y la harina.

A través de una clase, la Chef Isabel Carvajal compartió una serie de recomendaciones indispensables para quienes buscan replicar la magia de la alta cocina en el hogar. Para la experta, el secreto no radica en poseer máquinas sofisticadas, sino en desarrollar una sensibilidad especial en las manos y respetar las texturas durante el proceso de amasado y estirado.

¿Cómo preparar pasta casera al estilo MasterChef 24/7?

Para transformar agua, huevo y harina en una obra de arte digna de un balcón de salvación, la chef Isabel destaca cinco consejos que cambian por completo el resultado final en la mesa:

El respiro de la masa: El error más común de los principiantes es estirar la masa inmediatamente después de integrarla. Es obligatorio dejarla reposar, envuelta en plástico, por al menos 30 minutos a temperatura ambiente para que el gluten se relaje y no se encoja al estirarla.

El escudo de harina: Al momento de pasar la masa por el rodillo o la máquina, es vital agregar un poquito de harina extra en la superficie, según explicó la Chef Isabel Carvajal. Esto evita que las láminas se peguen entre sí y asegura que mantengan esa soltura tan característica.

Cortes milimétricos: Si vas a cortar tallarines o fettuccine a mano, la chef aconseja enrollar la lámina con suavidad. La clave de oro consiste en hacer finos cortes con el cuchillo antes de cortar para evitar romperla, utilizando una hoja bien afilada y realizando movimientos firmes, sin aplastar el rollo.

El secado: Una vez cortada, espolvorea los hilos con un poco más de sémola o harina y forma pequeños nidos sobre una bandeja. Dejar que se oreen unos minutos antes de que entren a la olla ayuda a que mantengan su forma perfecta, recomiendan los expertos en gastronomía.

El agua: La pasta casera se cuece en cuestión de dos o tres minutos. El agua debe estar a borbotones y tener una cantidad generosa de sal; olvídate del aceite en el agua, la buena adherencia de la salsa depende puramente del almidón.

