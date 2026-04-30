7 errores que están arruinando tu look
Estos son los 7 errores que pueden estar arruinando tu estilo y todo tu atuendo, de acuerdo con expertos, corrígelos y eleva la forma en la que te ves
Seguir las tendencias no es suficiente, ya que podemos estar cometiendo errores que arruinan por completo nuestro look, según expertos. No se trata de elegir prendas de última temporada, sino de conocer bien nuestro estilo y saber cómo hacer para que todo encaje cuando nos vemos al espejo.
El arte de un buen look tiene que ver con la combinación de equilbrio, comodidad y autoconocimiento. No se trata de ser perfectos, sino de evitar algunos hábitos que podrían estar proyectando una imagen visualmente descuidada o confusa.
Si últimamente sientes que tu estilo se ha estancado o que tus outfits no lucen como esperabas, revisa esta lista de errores frecuentes que podrían estar saboteando todo tu potencial sin que te des cuenta.
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Los 7 errores que podrían estar arruinando tu look
- Talla equivocada
Usar ropa demasiado apretada o excesivamene grande sin que sea un estilo oversize intencional puede ser el error número uno que estemos cometiendo.
Cuando una prenda no está bien entallada deforma mucho la silueta y hace que luzcas incómoda. La clave es tener las medidas adecuadas.
- Calzado descuidado o sucio
Llevar un traje impecable con los zapatos sucios, gastados o maltratados hará que todo tu look se caiga por completo.
- Descuido de la ropa interior
No debe marcarse demasiado ni verse bajo las prendas claras, ya que romperá con la continuidad visual del outfit.
- Exceso de accesorios
El menos es más es la regla de oro, llevar demasiados accesorios llamativos al mismo tiempo saturará la mirada.
- No considerar las proporciones
Debes combinar prendas holgadas con más ajustadas para que tu figura no se pierda entre tanta tela.
- Ropa con arrugas, bolas o pelos
El estado de la prenda es tan importante como su diseño. Un suéter lleno de pelusas o una camisa arrugada dan la impresión de un look descuidado.
- Seguir tendencias
Si lo que está de moda no va con tu estilo personal o no te favorece, entonces no lo sigas. Déjala pasar y apuesta por piezas que te hagan sentir auténtica.