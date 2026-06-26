Horóscopo para el Mundial 2026: cómo podría ayudar o perjudicar Mercurio Retrógrado a México
Este fenómeno astrológico promete añadir un ingrediente extra a uno de los momentos más importantes del torneo. Descubre qué podría significar para el camino de la Selección Mexicana.
Del 29 de junio al 23 de julio de 2026, Mercurio Retrógrado transitará por el signo de Cáncer, un periodo que, según la astrología, podría representar tanto desafíos como oportunidades para la Selección Mexicana durante las fases decisivas del Mundial. Mientras algunos astrólogos consideran que este tránsito puede afectar la comunicación y la concentración, otros creen que también favorece la reflexión, la unión del grupo y la posibilidad de superar experiencias del pasado. Pero, ¿cuál podría ser su destino?
Descubre por qué mercurio retrógrado puede perjudicar a El Tri en el Mundial 2026
- La presión emocional podría jugar en contra: Al estar Mercurio Retrógrado en Cáncer, un signo asociado con las emociones y el sentido de pertenencia, la atención mediática y las expectativas de millones de aficionados podrían generar una mayor carga mental sobre los jugadores. Desde la interpretación astrológica, esto podría traducirse en momentos de desconcentración o dificultad para mantener el enfoque en situaciones decisivas del partido.
- Mayor riesgo de errores en momentos importantes: Mercurio también se asocia con la comunicación y la rapidez mental.
Por ello, algunos astrólogos consideran que durante este tránsito podrían presentarse imprecisiones en los pases, fallos de coordinación entre compañeros o decisiones tomadas bajo presión que cambien el rumbo de un encuentro.
- Decisiones arbitrales más polémicas: Mercurio Retrógrado suele vincularse con malentendidos y problemas de interpretación. Bajo esta creencia, las revisiones del VAR o las decisiones arbitrales podrían convertirse en uno de los temas más comentados si México avanza a las rondas eliminatorias.No todas las interpretaciones son negativas. En astrología, Mercurio Retrógrado también simboliza la revisión de experiencias anteriores y la posibilidad de cerrar ciclos pendientes.
¿Hay alguna interpretación positiva para la Selección Mexicana en el Mundial 2026?
- Una oportunidad para romper con el pasado: Para quienes siguen esta práctica, este tránsito podría representar una oportunidad para que la Selección Mexicana deje atrás resultados decepcionantes de Copas del Mundo anteriores y escriba una nueva historia frente a su afición.
- La conexión con la afición podría convertirse en un impulso extra: Jugar como local, especialmente en el Estadio de la CDMX, es otro de los factores que algunos astrólogos consideran favorables durante este periodo. Según esta interpretación, el apoyo del público podría fortalecer el ánimo del equipo y ayudar a mantener la confianza en los momentos más complicados.