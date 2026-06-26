Horóscopo para el Mundial 2026: cómo podría ayudar o perjudicar Mercurio Retrógrado a México

Del 29 de junio al 23 de julio de 2026, Mercurio Retrógrado transitará por el signo de Cáncer, un periodo que, según la astrología, podría representar tanto desafíos como oportunidades para la Selección Mexicana durante las fases decisivas del Mundial. Mientras algunos astrólogos consideran que este tránsito puede afectar la comunicación y la concentración, otros creen que también favorece la reflexión, la unión del grupo y la posibilidad de superar experiencias del pasado. Pero, ¿cuál podría ser su destino?

Descubre por qué mercurio retrógrado puede perjudicar a El Tri en el Mundial 2026