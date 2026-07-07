“No estamos encantadas": Ixdit y Camila reaccionan al triunfo de Carmen como nueva portadora del Pin del Chef

La victoria de Carmen como nueva portadora del Pin del Chef en la más reciente gala mostró las dos caras de MasterChef 24/7, pues si bien las "Divas" no contuvieron su emoción, las "Guapas del barrio" expresaron su contundente descontento con lo ocurrido, hecho que se vio reflejado en el mensaje de Ixdit y Camila ante las cámaras del Mundo MasterChef.

"Así toca": Ixdit y Camila anticipan una semana complicada

De regreso al Mundo MasterChef, Ixdit y Camila se valieron de las cámaras para mostrar su desagrado y señalar que "obviamente, no están encantadas" con la victoria de Carmen, pero que "así toca" y que "así es la vida".

Ixdit afirmó que tendrán una actitud positiva ante la complicada situación para las "Guapas del barrio" y que estarán a la expectativa para ver si Carmen podrá tomar decisiones profesionales o infantiles, a lo que Camila hizo un gesto de escepticismo.

Cabe señalar que las "Divas" celebraron el triunfo de Carmen en una edición especial de "Notibola" en el anfiteatro de MasterChef 24/7, en el que la nueva portadora del Pin del Chef compartió unas palabras y sus próximos planes al interior del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.