Los signos que recibirán una maldición de mala suerte del 8 al 10 de julio: predicciones del universo

A partir de este 7 de julio, algunos signos del zodiaco recibirán beneficios gracias a la energía del portal 7/7, pero no todos disfrutarán de las mismas oportunidades. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente , cinco signos enfrentarán reflexiones kármicas entre el 8 y el 10 de julio, un periodo que los llevará a confrontar situaciones pendientes para soltar aquello que ya no necesitan y continuar avanzando en su camino. Estas son las predicciones que podrían sentirse como una etapa de mala suerte si no logran aprender las lecciones que el universo les presenta.

1. VIRGO

La carta de La Torre es la señal más intensa de todo el grupo y anuncia transformaciones que no podrán evitarse. Aunque su propósito es derribar lo que ya no funciona, muchas veces los cambios llegan de forma repentina y generan la sensación de que todo sale mal al mismo tiempo. Esto podría manifestarse como tensiones laborales, revisiones inesperadas, auditorías, cancelación de planes o rupturas sentimentales necesarias. Si Virgo se resiste al cambio, podría interpretar estos acontecimientos como una etapa de mala suerte, cuando en realidad el tarot señala una transformación indispensable para abrir un mejor camino.

2. LEO

Aunque el As de Oro favorece el dinero y los proyectos, el amor presenta una advertencia importante para Leo. Una persona del pasado podría reaparecer para remover emociones que parecían completamente superadas. Esta situación podría manifestarse mediante mensajes inesperados, encuentros casuales o intentos de reconciliación que generen dudas y conflictos internos. La mala fortuna surgiría únicamente si Leo vuelve a caer en patrones que anteriormente le provocaron dolor y desilusión.

El horóscopo de Mhoni Vidente para LEO: su suerte y predicciones.|(Facebook de Mhoni Vidente / Canva)

3. ARIES

La energía de El Emperador es positiva, pero exige un mayor control emocional para evitar conflictos innecesarios. La advertencia principal aparece en el terreno amoroso, donde los celos o las actitudes dominantes podrían desencadenar discusiones que escalen rápidamente. Si Aries no controla sus impulsos, podría provocar distanciamientos sentimentales o tensiones familiares capaces de afectar otros aspectos de su vida. La sensación de mala suerte sería consecuencia de decisiones impulsivas más que de una influencia externa.

4. LIBRA

El Ermitaño invita a la reflexión profunda, pero también puede traer momentos de soledad emocional y nostalgia. La advertencia se relaciona con la necesidad de dejar atrás relaciones o situaciones que ya cumplieron su propósito. Si Libra continúa aferrándose al pasado, podría sentirse estancado, experimentar decepciones sentimentales o perder oportunidades importantes que surjan en el presente. El verdadero bloqueo aparecería al no soltar aquello que ya terminó su ciclo en su vida.

5. ESCORPIÓN

Con la energía de El Carruaje, Escorpión tiene todo el potencial para avanzar, pero deberá evitar caer en excesos emocionales. Las cartas advierten que los celos, el orgullo o las reacciones impulsivas podrían generar conflictos innecesarios y alejar a personas importantes. Aunque esta etapa está diseñada para construir estabilidad y crecimiento, existe el riesgo de desviarse hacia situaciones complicadas si no hay autocontrol. La clave para evitar una racha negativa será actuar con madurez emocional y mantener el equilibrio en sus relaciones.