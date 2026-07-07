¿Para qué sirve la orilla del paste? La increíble explicación detrás de esta receta al estilo MasterChef 24/7

Los pastes son uno de los platillos más representativos del estado de Hidalgo y gozan de una gran popularidad en todo México. Sin embargo, en muchas ocasiones su origen pasa desapercibido y por eso es que la Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7 se dio a la tarea de enseñarle a los participantes a prepararlos desde cero y les contó detalles de la receta que dejaron a todos sorprendidos.

De acuerdo con la explicación de la "Maestra del fuego", la masa tiene cierta inspiración en Inglaterra, pues en este lugar se hacía repostería con una base similar. Pero fue en Hidalgo, México, que los pastes adquirieron la forma que se conoce hasta el día de hoy y eran una comida representativa de los mineros y obreros.

¿Por qué los pastes tienen una orilla de masa?

Un detalle que caracteriza a los pastes son los bordes de masa, que los vuelve diferentes a una empanada, por ejemplo. Esto nació no como una decoración, sino como una necesidad, ya que el trenzado servía para que los trabajadores tomaran esta parte con sus dedos y no contaminaran el resto, por lo que solo se comían la parte interior y lo demás la desechaban.

En la actualidad, esta costumbre ya no se sigue, pues los pastes ya no solo son una comida exclusiva de los obreros, sino que se consume por personas de todas las edades y clases, pero aun así se conserva este trenzado. En cuanto a la parte técnica, es indispensable que los pastes estén correctamente cerrados antes de meterlos al horno, pues de esto depende su cocción final.

Los bordes de los pastes deben estar bien cerrados para una cocción uniforme|Pexels

Al respecto, la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 explicó que la orilla del paste SIEMPRE debe sellarse bien y con una técnica adecuada, pues así se evitará que el relleno se desborde y el vapor que se acumule al interior ayudará a evitar que la masa del interior quede cruda, que es uno de los errores que suelen cometerse en las primeras ocasiones preparando este delicioso platillo.