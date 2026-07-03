Hay pocos desayunos tan representativos de México como los chilaquiles. Verdes, rojos, con pollo, huevo o carne, este platillo forma parte de la identidad gastronómica del país. Sin embargo, detrás de su nombre existe una historia que se remonta a la época prehispánica y que explica por qué, siglos después, sigue siendo uno de los favoritos de millones de personas.

El significado de la palabra 'chilaquiles'

El nombre chilaquiles proviene del vocablo náhuatl chīlāquilitl, una palabra que puede traducirse como "cosas metidas o sumergidas en chile". La definición describe exactamente cómo se prepara este platillo: trozos de tortilla frita que se bañan en una salsa elaborada principalmente con chiles.

De acuerdo con los estudios del filólogo mexicano Ángel María Garibay, el término se forma a partir de dos elementos del náhuatl:



Chīlli , que significa chile.

, que significa chile. Āquilitl, relacionado con la acción de introducir o sumergir un alimento.

Más que un nombre llamativo, la palabra resume la esencia de una receta que ha permanecido vigente durante generaciones.

Chilaquiles: Nacieron para evitar el desperdicio

Aunque hoy existen versiones gourmet e incluso restaurantes especializados en chilaquiles, su origen fue mucho más sencillo. Se trata de un platillo de aprovechamiento que surgió para dar una segunda vida a las tortillas que habían quedado duras del día anterior.

Por qué los chilaquiles tienen ese nombre; el origen es más curioso de lo que crees|Canva

En lugar de desecharlas, se cortaban en triángulos, se freían ligeramente y después se mezclaban con salsa caliente para devolverles suavidad y sabor. Esta práctica no solo evitaba el desperdicio de alimentos, sino que permitía preparar un desayuno abundante con ingredientes disponibles en cualquier hogar.

Un platillo que mezcla dos culturas

Los chilaquiles también reflejan el encuentro entre la cocina prehispánica y la influencia española. La base original estaba compuesta únicamente por tortillas y chile, ingredientes fundamentales en la alimentación de los pueblos originarios.

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Con la llegada de los españoles comenzaron a incorporarse productos como el queso, la crema, la cebolla e incluso distintas carnes, dando lugar a las versiones que hoy se sirven en prácticamente todo el país.

Por esa razón, los chilaquiles son considerados uno de los mejores ejemplos de la cocina mestiza mexicana.

La historia y origen de los chilaquiles

La popularidad de este platillo quedó documentada desde el siglo XIX. Uno de los primeros registros aparece en El Cocinero Mexicano, un recetario publicado en 1831, donde ya se describen preparaciones muy parecidas a las actuales.

En sus páginas se mencionan distintas variantes, entre ellas los chilaquiles blancos, colorados y tapatíos, demostrando que desde entonces ya existían diversas formas de prepararlos según la región.

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Desde aquel momento, la receta ha evolucionado con nuevos ingredientes y estilos, pero conserva la misma esencia: transformar unas simples tortillas en uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana.

