Luto en la música: Muere emblemático compositor veracruzano a los 76 años

El ámbito de la cultura veracruzana se encuentra de luto por la muerte del músico y compositor Baldomero Escribano Nieves, a los 76 años de edad. Se le recuerda como el fundador de la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad artística, deseándoles fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida", expresó la Universidad Veracruzana en la publicación que confirmó el fallecimiento. Se sabe que Baldomero Escribano murió el domingo 5 de julio, en Xalapa.

Quién era Baldomero Escribano

Originario de Hueyapan de Ocampo, en la región de Los Tuxtlas al sur de Veracruz, Baldomero Escribano Nieves cambió el panorama cultural de su estado al dedicarse a la música afrocaribeña y salsa. "Dedicó su vida a la música y a la difusión de la cultura afroantillana, honrando siempre el quehacer cultural de nuestra casa de estudios", compartió la Universidad Veracruzana tras el deceso.

Trabajó cerca de 50 años en la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana y, por su legado, la institución le otorgó en vida la Medalla al Mérito. "Si no hay música, no tiene caso esta vida", declaró el compositor hace tan solo un mes durante un conversatorio de la Feria Internacional del Libro Universitario.

Cabe mencionar que la carrera de Baldomero Escribano comenzó en su propio municipio, primero como ayudante y bailarín. Fue casi como "casualidad" que, por una ausencia dentro de una agrupación local, tomó por primera vez el micrófono en un baile popular. En el conversatorio donde se le entregó la Medalla al Mérito, se recordó que en aquel entonces solo se sabía una canción completa pero ahí se definió su destino.

Fue en Xalapa donde Escribano comenzó a desarrollar su carrera. La orquesta que fundó arrancó como una "prueba piloto" con 7 músicos, pero ha perdurado por 47 años.